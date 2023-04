Lyriden: Heute Nacht gibt es Sternschnuppen

Der Sternschnuppenschwarm der Lyriden erreicht in der kommenden Nacht seinen Höhepunkt. Allerdings gibt es vermutlich einen Haken: Das Wetter spielt nicht in jeder Region mit.

Um 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag soll der Sternschnuppenschwarm am stärksten werden, so Sven Melchert von der Vereinigung der Sternfreunde im hessischen Heppenheim. Bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde könnten mit etwas Glück beobachtet werden.

Sternschnuppen am Himmel – wo spielt das Wetter mit?

Eigentlich ist der Himmel in diesen Tagen günstig für die Beobachtung von Sternschnuppen, weil die derzeit schmale Sichel des Monds schon vor Mitternacht untergeht. So ist es schön dunkel am Himmel. Aber das Wetter könnte uns einen Strich durch die Rechnung machen, sagt Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

In der Nacht ziehe ein Tief mit Wolken und Regen über Deutschland hinweg, „ da braucht es Glück “, so Leyser. In Baden-Württemberg soll die Nacht bewölkt sein, in Rheinland-Pfalz kann es immer wieder Auflockerungen geben. Hier ist der Blick auf die Sternschnuppen also vielleicht drin.

Lyriden gibt es jedes Jahr im April

Bereits seit Mitte April huschen die Sternschnuppen, Lyriden genannt, über den Nachthimmel. Mit einer Geschwindigkeit von rund 180.000 Kilometer tauchten die Meteoride der Lyriden in die Erdatmosphäre ein und verglühten dann. So brächten sie die umgebende Luft zum Leuchten, was für uns als Sternschnuppen zu sehen sei, erklärt Melchert von der Vereinigung der Sternfreunde.

Astronomen vermuten, dass die Lyriden vom Kometen C/1861 61 Thatcher stammen, der eine Spur aus Staub und Bruchstücken hinterlässt. Wenn die Erde einmal im Jahr immer um diese Zeit die Bahn des Kometen kreuzt, treffen diese Teilchen auf die Erdatmosphäre.

The 2023 Lyrid meteor shower peaks on Sat night (likely cloudy) however there are clear skies tonight, I've done an update on my fb page... https://t.co/AkLu5O7cQM pic.twitter.com/wC5rxdW8KJ

Wer diese Nacht kein Glück mit dem Wetter hat oder keine Lust hat, aufzustehen, hier könnt ihr euch die Lyriden von vergangenem Jahr anschauen: