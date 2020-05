Deutschland will Urlaub im Ausland noch vor dem Sommer ermöglichen. Dazu soll die bestehende weltweite Reisewarnung langsam gelockert werden.

Die allgemeine Reisewarnung der Bundesregierung soll ab dem 15. Juni für EU-Länder nicht mehr gelten. Sie soll durch individuelle Reisehinweise für die einzelnen Länder ersetzt werden.

Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus zehn anderen europäischen Ländern gesagt. Mit dabei waren die Außenminister aus Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien.

Dauer 0:25 min Maas: Ende der Reisewarnung Mitte Juni? Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

Kein Sommerurlaub wie vor der Corona-Krise

In den Reisehinweisen für EU-Länder soll dann auf die unterschiedlichen Risiken aufmerksam gemacht werden.

„Wir wollen Schritt für Schritt in die Normalisierung zurück“, so Maas. Er betonte aber auch, dass der Sommerurlaub nicht so werden wird wie vor der Corona-Krise. „Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass es eine schnelle Rückkehr zu Business as usual geben kann.“

Coronavirus: Tipps für Urlaubsplanung und Reisen

Sommerurlaub im Ausland: Es gibt noch offene Fragen

Bis Urlaub zum Beispiel am Mittelmeer aber wirklich möglich ist, müssen noch einige offene Fragen geklärt werden. Zunächst einmal müssen die Grenzen geöffnet werden. Deutschland will das für seine Nachbarländer bis zum 15. Juni umsetzen. Nur bei Tschechien und Polen ist unklar, wann es da zu einer Einigung kommen kann.

Dann muss die in vielen Ländern noch geltende zweiwöchige Quarantänepflicht für einreisende Ausländer aufgehoben werden. Denn selbst bei „All inclusive“ und 24-Stunden-Zimmerservice macht Urlaub im Hotelzimmer keinen Spaß. Wenn das geregelt ist, soll ab dem 15. Juni auch die weltweite Reisewarnung fallen.

Italien will Grenzen für Touristen Anfang Juni öffnen

Aus Italien sind bereits genauere Details bekannt. Dort soll die Einreise für Ausländer ab dem 3. Juni wieder erlaubt werden. Manche italienische Regionen fordern sogar eine noch frühere Öffnung des Landes. Der Tourismus ist für Italien eine wichtige Einnahmequelle.