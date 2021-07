Die 13, 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen aus Ludwigshafen haben nacheinander zwei Autos ihrer jeweiligen Eltern geklaut. Mit dem ersten bauten sie einen Unfall, mit dem zweiten Auto ging es weiter nach Frankfurt – in eine Polizeikontrolle.

Das Gute zuerst: Die drei kamen unverletzt in Frankfurt an. Wie die Polizei berichtet soll folgendes passiert sein: Die 13, 15 und 16 Jahre alte Mädchen haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zuerst das Auto der Eltern der 13-Jährigen gestohlen. Mit diesem verursachten sie einen Unfall, das Auto wurde beschädigt, die drei flüchteten.

Nach Unfall: Mädchen aus Ludwigshafen klauen weiteres Auto

Doch damit war das verbotene „Abenteuer“ der drei noch nicht zu Ende. Nach dem Unfall haben sie das Auto der Eltern der 15- und 16-jährigen Geschwister genommen und sind damit bis nach Frankfurt am Main gefahren. In der Stresemannallee fiel das Auto dann einer Streife der Bundespolizei auf.

Die drei Mädchen wurden gestoppt und kontrolliert. Am Steuer saß die 15-Jährige, die offensichtlich keinen Führerschein haben konnte. Ganz unfallfrei scheint auch die Fahrt nach Frankfurt nicht verlaufen zu sein. Die Polizei berichtet von „einigen Blessuren“ am Fahrzeug.

Eltern mussten von Ludwigshafen nach Frankfurt – ohne eigenes Auto

Die Polizeistreife ist vermutlich nicht ganz zufällig auf die drei Mädchen aufmerksam geworden. Sie waren inzwischen als vermisst gemeldet, das Auto war zur Fahndung ausgeschrieben. Nach der Kontrolle wurden die Eltern informiert, dass ihre Kinder wohlbehalten in Frankfurt angetroffen wurden. Das Abholen von dort war dann jedoch etwas umständlicher, denn die Autos waren ja weg.

Die Bilanz des „Ausflugs“: zwei beschädigte Autos und Ermittlungen der Polizei wegen Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs.