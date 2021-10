Ein Kleinflugzeug stürzt in Mailand nur Augenblicke nach dem Start ab und in ein Bürogebäude. Alle acht Insassen sterben – unter ihnen auch ein Kind.

Bei einem Flugzeugabsturz am Stadtrand von Mailand sind alle acht Insassen ums Leben gekommen. Eine einmotorige Chartermaschine krachte am Sonntag kurz nach dem Start in ein leerstehendes Bürogebäude. Warum die Maschine abgestürzt ist, muss noch untersucht werden.

Alle Opfer kamen aus dem Ausland

Nach ersten Angaben der Feuerwehr starben dabei der Pilot, ein weiteres Crewmitglied und sechs Passagiere. Die Opfer kamen alle aus dem Ausland, unter den Toten ist auch ein Kind, wie Staatsanwältin Tiziana Siciliano mitteilte.

Augenzeugen: Maschine ging im Sturzflug zu Boden

Das Gebäude in San Donato Milanese am Rand der norditalienischen Millionenstadt fing nach dem heftigen Aufprall Feuer – wegen Renovierungsarbeiten waren aber keine Menschen in den Büros. Das Privatflugzeug vom Typ Pilatus PC-12 war gegen 13 Uhr vom zweitgrößten Mailänder Flughafen Linate abgehoben, um nach Olbia auf Sardinien zu fliegen.