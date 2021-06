Zwölf deutsche Soldaten sind bei einem Selbstmordanschlag in Mali teils schwer verletzt worden. Sie wurden jetzt zurück nach Deutschland geholt und werden im Südwesten behandelt.

Immer wieder werden ausländische Soldaten in Mali zum Ziel von Anschlägen. Sie sind dort stationiert, um den Friedensprozess in dem westafrikanischen Land zu unterstützen – und damit ein Dorn im Auge von Terroristen. Etwa 900 deutsche Soldaten sind zur Zeit an der UN-Mission Minusma beteiligt.

Hintergründe zur Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen #MINUSMA findet ihr hier: https://t.co/8yjlEJwx8Y… #Gao https://t.co/B9RdtWKOa7

Selbstmordanschlag auf UN-Patrouille

Eine Patrouille deutscher Blauhelm-Soldaten wurde am Freitagmorgen um 6.28 Uhr Ortszeit angegriffen. Sie sollte den Konvoi eines malischen Bataillons sichern. Ein Selbstmordattentäter zündete eine Autobombe und verletzte damit 13 Menschen: offiziellen Angaben zufolge zwölf Deutsche und einen Belgier. Laut Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sind von den deutschen Soldaten drei schwer verletzt.

Statement Annegret Kramp-Karrenbauer @akk zum mutmaßlichen Anschlag in #Mali mit mehreren verletzten deutschen Soldaten https://t.co/xlwSLVEZEM

Der Selbstmordanschlag wurde rund 180 Kilometer nordöstlich der Stadt Gao verübt, in deren Nähe die meisten Bundeswehrsoldaten in Mali stationiert sind. Zivile Rettungshubschrauber und ein UN-Hubschrauber brachten die Verwundeten nach Gao in französische, chinesische und deutsche Sanitätseinrichtungen, wie aus einer Information des Einsatzführungskommandos an die Obleute hervorging.

Meine Gedanken sind in #Mali bei den verletzten deutschen Soldaten & ihren Familien. Allen gute & schnelle Besserung! Sie sind als Teil der Blauhelmmission @UN_MINUSMA im Einsatz für Frieden & Stabilität. Den feigen, hinterhältigen Anschlag verurteile ich auf das Schärfste.

Soldaten sind wieder in Deutschland

Zwei Flugzeuge haben sie nun nach Hause geholt. Ein Airbus A400M der Luftwaffe hob am frühen Samstagmorgen vom Luftwaffenstützpunkt Wunstorf bei Hannover ab. Der Flugzeugtyp ist als fliegende Intensivstation einsetzbar. So wurde er unter anderem auch in der Corona-Pandemie für die Verlegung von Patienten aus Italien und Frankreich nach Deutschland genutzt.

Alles erdenklich Gute und schnelle, vollständige Genesung wünschen wir! Die ersten schwerverletzten Soldaten sind aus Mali in 🇩🇪 angekommen. Mit unserem A400M starteten wir um 9 Uhr heute morgen in Gao und sind gerade in Köln gelandet. https://t.co/Vu609knVfT

Die Bundeswehrmaschine landete mit den drei schwer verletzten Soldaten und jenen, die liegend transportiert werden mussten, in Köln. Sie wurden in das Bundeswehr-Zentralkrankenhaus nach Koblenz gebracht.

Vor Ort informierte sich die Kommandeurin des #BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz, Generalarzt Dr. Almut Nolte, über den Gesundheitszustand der Verwundeten und die Arbeit ihrer Soldat|innen. Ihr Eindruck im Video unten: #HelfenistunsereDNA https://t.co/vG18iFRXhS

Ein zweites Flugzeug vom Typ Airbus A310 landete in der Nacht zu Sonntag in Stuttgart. Die verwundeten Soldaten wurden anschließend ins Bundeswehr-Krankenhaus nach Ulm gebracht. Damit sind nun alle zwölf bei dem Anschlag verletzten deutschen Blauhelmsoldaten zurück in Deutschland.

Gegen 2 Uhr erreicht auch der zweite Transport mit Verwundeten aus #Mali sein Ziel: das #Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Ein Team aus Spezialist|innen unterschiedlicher medizinischer Disziplinen kümmert sich von nun an um die 6 Verwundeten. #HelfenistunsereDNA https://t.co/8AHVZhEUHp

Um im #Ernstfall schnell reagieren zu können, wird ständig ein Airbus #MedEvac #A310 in einer 24-Stunden Bereitschaft vorgehalten. Die Maschine ist ein wichtiges Glied in der #Rettungskette für #Soldaten, die im #Einsatz verwundet wurden. @Team_Luftwaffe @Bw_Einsatz https://t.co/2nlL93HLQn

Mali: ein Land mit vielen Problemen

In Mali sind verschiedene islamistische Terrorgruppen aktiv, unter anderem Al-Qaida im Maghreb. Aber auch organisierte Kriminalität und Schmuggel sind Probleme in der Region. Dazu kommen zwei Militärputsche in jüngerer Zeit. Frankreich, das in der Sahelzone aktiv Terroristen bekämpft, hat immer wieder getötete Soldaten zu beklagen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte eine grundsätzliche Neuausrichtung der französischen Militärpräsenz in der Region an – und ein Ende des französischen Anti-Terror-Einsatzes „Operation Barkhane“. Dieser war ohnehin umstritten, denn die Sicherheitslage in der Sahelzone hat sich dadurch nicht verbessert.