Wegen einer möglichen Gruppenvergewaltigung am Ballermann auf Mallorca hat die spanische Polizei sechs junge Urlauber aus Deutschland festgenommen.

Gegen die Touristen werde wegen eines mutmaßlichen „sexuellen Angriffs“ ermittelt, teilte die spanische Polizei am Freitag mit. Sie sollen sich in einem Hotel in Palma an einer ebenfalls aus Deutschland kommenden jungen Frau vergangen haben.

Am Samstag wurden die sechs Urlauber in ein Gerichtsgebäude gebracht. Dort sollen sie dem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Verhängung von Untersuchungshaft entscheidet. Die Polizei wirft zumindest einigen von ihnen die Vergewaltigung einer 18 Jahre alten deutsche Frau in einem Hotelzimmer am Ballermann vor. Laut der spanischen Zeitung Última Hora habe die Polizei auf einem Handy der Festgenommenen ein Video der Vergewaltigung gefunden.

Wie kam es zur Festnahme der sechs Deutschen am Ballermann?

Laut Polizei habe einer der festgenommenen Deutschen in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann eine Deutsche kennengelernt. Beide hätten später einvernehmlichen Sex im Hotelzimmer des Mannes gehabt. Dann seien fünf deutsche Freunde des Mannes hinzugekommen, von denen einige die Frau vergewaltigt haben sollen, die anderen hätten tatenlos zugeschaut, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau habe schließlich aus dem Zimmer fliehen können und mit Hilfe des Hotel-Rezeptionisten die Polizei alarmiert.

Mann droht mit Vergewaltigung – Mitreisende retten 16-Jährige

Was ist in dem Hotel am Ballermann passiert?

Ob der Mann, den die Frau anfangs kennengelernt hatte, bei der mutmaßlichen Vergewaltigung noch im Zimmer war, blieb zunächst unklar. Er wurde nicht wie die fünf anderen am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.40 Uhr im Hotel festgenommen, sondern erst am Freitag.

SWR3-Reporter Hans-Günter Kellner berichtet über den Vorfall:

Nachrichten 14.7.2023 Mallorca: Vergewaltigungsvorwürfe gegen 6 Deutsche Dauer 0:30 min Mallorca: Vergewaltigungsvorwürfe gegen 6 Deutsche

Woher in Deutschland die Festgenommenen und das Opfer stammen, war zunächst unbekannt. Das deutsche Konsulat auf Mallorca teilte mit, es sei von den spanischen Behörden über die Festnahmen unterrichtet worden und stehe mit einigen Angehörigen in Kontakt.