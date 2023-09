per E-Mail teilen

Immer wieder gibt es zurzeit Meldungen von manipulierten Steckdosen in Zügen. Die Bundespolizei warnt vor Stromschlägen und gibt Tipps, wie man die Steckdosen erkennt.

Steckdosen in Zügen gehören wohl mittlerweile zur Grundausstattung. Aber wenn man im Zug nichts ahnend das Smartphone oder den Laptop laden will und plötzlich einen Stromschlag bekommt, kann es gefährlich werden. Genau davor warnt jetzt die Bundespolizei.

Anlass dafür ist ein Fall von Freitag. Eine Beamtin entdeckt im Zug auf der Fahrt von Augsburg nach München eine manipulierte Steckdose. Sie informiert das Zugpersonal, das daraufhin alle Fahrgäste warnen kann.

Manipulierte Steckdosen: Gefährliche Stromschläge drohen

In München wird der Zug des Eisenbahnunternehmens Go Ahead von Bundespolizisten untersucht, die den Manipulationsverdacht bestätigen. In diesem Fall ist zum Glück nichts passiert. Aber hätte die Frau versucht, die Steckdose zu nutzen, hätte sie im schlimmsten Fall einen lebensgefährlichen Stromschlag bekommen können.

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Fälle von manipulierten Steckdosen bei Zügen verschiedener Eisenbahnunternehmen und in verschiedenen Bundesländern. Erst Anfang August wurde eine Frau auf der Fahrt von Stuttgart nach Karlsruhe verletzt, als sie mit einer manipulierten Steckdose in Berührung kam.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und warnt Reisende deutschlandweit davor Steckdosen im Zug einfach zu benutzen.

Die #Bundespolizei warnt!Schauen Sie sich bitte #Stromsteckdosen in Zügen von Eisenbahnunternehmen vor der Verwendung gut an. Sollten Sie Manipulationen oder Ungewöhnliches (z.B. Metallstifte o.ä. in den Polen) feststellen, informieren Sie bitte unverzüglich das Zugpersonal. pic.twitter.com/plhLyYnXwZ

Manipulierte Steckdosen im Zug: Darauf solltet ihr achten

Überprüft die Steckdose, die ihr benutzen wollt.

die Steckdose, die ihr benutzen wollt. Sieht sie verändert aus? Schauen kleine Metallteilchen oder dünne Drähte aus der Steckdose raus?

oder aus der Steckdose raus? Berührt die manipulierte Steckdose nicht! Denn durch den Kontakt mit einem dieser Metallteilchen könnt ihr einen Stromschlag bekommen.

Denn durch den Kontakt mit einem dieser Metallteilchen könnt ihr einen Stromschlag bekommen. Informiert unbedingt das Zugpersonal oder die Polizei.

SWR3-Moderatorin Sabrina Kemmer hat mit einem Beamten der Bundespolizei in SWR3 NOW gesprochen: