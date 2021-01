Am Dienstagabend kam es am Hauptbahnhof Mainz zu einem Polizeieinsatz. Grund: Ein Mann hatte um medizinische Hilfe gebeten. Zuvor hatte er unerlaubt eine Klinik verlassen, in der er wegen Corona behandelt wurde – um einkaufen zu gehen.

Die Deutsche Bahn informierte am Dienstagabend das Bundespolizeirevier am Mainzer Hauptbahnhof: Ein 21-jähriger Mann habe sich an ein Team der DB Sicherheit gewandt, weil er medizinische Hilfe brauchte – denn er habe Corona. Den Vorfall teilte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Donnerstag mit.

Mann ging trotz Corona einkaufen

Weil der Mann angab, an Corona erkrankt zu sein, kamen die hinzugerufenen Bundespolizisten mit einer Corona-Schutzausstattung zum Bahnhof. Wie sich dann herausstellte, habe sich der Mann erst an die DB-Mitarbeiter gewandt, nachdem er in einem Supermarkt im Mainzer Hauptbahnhof eingekauft hatte. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen schließlich in die Uniklinik Mainz, wo er weiter behandelt werde. Ob der Mann einen Mund-Nasen-Schutz trug, ging aus der Polizeimeldung nicht hervor. Die Polizisten nahmen die Ermittlungen auf.

Corona-Patient fuhr mit der Bahn zum Einkaufen

Die Beamten suchten nach Zeugen und führten Gespräche mit den Mitarbeitern des Supermarkts, in dem der Infizierte eingekauft hatte. Ein Mitarbeiter gab an, kurzen persönlichen Kontakt zu dem 21-Jährigen gehabt zu haben. Der Supermarkt wurde zur Sicherheit geschlossen.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich der junge Mann wegen seiner Corona-Erkrankung eigentlich zur stationären Behandlung in der Helios Klinik in Wiesbaden aufhielt. Die Klinik habe er aber unerlaubt verlassen und sei dann mit der Bahn nach Mainz gefahren, um dort einkaufen zu gehen. Die Landespolizei in Wiesbaden hatte zwischenzeitlich nach dem Mann gesucht und ihn wegen des Infektionsrisikos gegenüber anderen zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben.

Landes- und Bundespolizei leiten Verfahren ein

Nach dem „Ausflug“ des Corona-Erkrankten wurde das zuständige Gesundheitsamt informiert. Gegen den 21-Jährigen wurde durch die Landespolizei ein Straf- und durch die Bundespolizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.