Zur falschen Zeit am falschen Ort: Ein Mann ist in Baden-Württemberg durch heißes Öl, das sein Mieter aus dem Fenster gekippt hat, lebensgefährlich verletzt worden.

Angefangen hatte alles mit einem Unfall in einer Erdgeschosswohnung in Weissach: Am Samstagnachmittag habe dort ein Topf mit Öl angefangen zu brennen, hieß es von der Polizei. Der 31 Jahre alte Mieter der Wohnung habe daraufhin das heiße Öl aus dem geöffneten Fenster geschüttet.

Dann der Schock: Genau in diesem Moment sei sein 69 Jahre alten Vermieter vorbeikgekommen – und habe das Öl an Kopf und Oberkörper abbekommen. Der Mann habe sich zuvor dem Küchenfenster genähert, weil er den piepsenden Rauchmelder gehört hatte.

Der 69-Jährige erlitt schwerste Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn schließlich in ein Krankenhaus. Er ist lebensgefährlich verletzt.