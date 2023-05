SWR3 MOVE: How to Enten retten

Er wollte eigentlich nur einer Entenfamilie über die Straße helfen, dabei ist ein Mann aus Kalifornien dann aber selbst von einem Auto angefahren worden und noch an der Unfallstelle gestorben.

Die Fotos von dieser Rettungsaktion gehen gerade im Netz viral. Und wir hören ja auch bei uns immer wieder von solchen verirrten Entenfamilien, die irgendwo über die Straße laufen. Und irgendwie wollen wir denen ja auch helfen können, OHNE uns selbst in Gefahr zu bringen!

Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund: Wir sehen also, wie eine Entenfamilie sich der Bundesstraße nähert und da rüber will. Was machen wir, um das zu verhindern?