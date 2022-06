Ein Mann, der zuvor in Rheinland-Pfalz seinen Vater getötet haben soll, hat in Mannheim vier Fahrradfahrer mit einem Auto angefahren. Eine Frau starb dabei.

Das Drama begann am Sonntag im rheinland-pfälzischen Ellerstadt: Dort soll ein 36-Jähriger seinen 69 Jahre alten Vater getötet haben. Als die Polizei kam, floh er mit dem Auto, und dabei kam es zu dem schlimmen Unfall: Er raste in eine Gruppe mit Radfahrenden in Mannheim. Eine 71-Jährige starb dabei, drei weitere Menschen kamen schwer verletzt in Krankenhäuser, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend berichteten.

Fahrer wohl "in psychischem Ausnahmezustand"

Nach dem Unfall mit den Radfahrenden floh der Mann zu Fuß und sprang in den Rhein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen:

#Mannheim-#Neckarau: PKW-Fahrer verletzt nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Rheinland-Pfalz auf der Flucht vier Radfahrende, eine davon tödlich - #Zeugengesucht https://t.co/CHUFSOlxwJ https://t.co/Hgu9ecDWua

„Durch Polizeikräfte konnte der Mann, welcher sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schließlich festgenommen werden“ , sagte ein Polizeisprecher.

Staatsanwaltschaft und Polizei werden am Montag weitere Einzelheiten bekannt geben.