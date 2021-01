Der Mann, der am Montagabend fast einen Feuerwehrmann und einen Polizisten überfahren hätte, ist in einem Mannheimer Krankenhaus aufgetaucht.

Zur Zeit wird der 32-Jährige in der Klinik medizinisch versorgt, am Nachmittag soll er dann zu den Ereignissen unter der Kurt-Schuhmacher-Brücke vernommen werden. Dort hatte es am Montagabend einen kleineren Feuerwehreinsatz wegen einer brennenden Matratze gegeben. Deshalb war die Straße nur eingeschränkt befahrbar.

Pkw-Fahrer gefährdet Feuerwehrmann

Laut der Polizei missachtete der Fahrer eines Mercedes Vito die Sperrung und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf die Einsatzkräfte zu, dann bremste er und fuhr rückwärts auf einen Feuerwehrmann zu – der sich nur noch durch einen Sprung retten konnte – anschließend raste er wieder vorwärts auf die Einsatzkräfte, daraufhin schoss ein Beamte auf das Fahrzeug. Ob der Fahrer des Wagens getroffen wurde, war am Abend nicht klar, allerdings wurde das Auto kurze Zeit später im benachbarten Stadtteil Jungbusch sichergestellt – ohne den Fahrer, aber mit Blutspuren auf dem Sitz.

Gesuchter hat sich selbst ins Krankenhaus begeben

Daraufhin leitete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung ein, die nun eingestellt wurde, da der Mann selbst in einem Mannheimer Krankenhaus aufgetaucht ist.

Warum der Mann die Beamten beinahe überfahren hat, ist noch völlig unklar, allerdings geht die Polizei nicht davon aus, dass es sich um ein reines Verkehrsdelikt oder einen Unfall handele, so Polizeisprecher Christoph Weselek. Genaueres zum Motiv können man aber erst sagen, wenn der 32-Jährige befragt worden sei.