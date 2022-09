Ein bewaffneter 28-Jähriger entführt eine junge Frau und verursacht mehr als 200.000 Euro Sachschaden. Seine Flucht endet in Frankreich mit seinem Tod.

Es ist Montagnachmittag gegen 16 Uhr, als eine junge Frau in der Mannheimer Schwetzingerstadt gerade in ihr Auto steigen will. Ein Mann öffnet zur gleichen Zeit einfach die Hintertür und zwingt die 21-Jährige mit vorgehaltener Waffe, ihr Auto zunächst vollzutanken. Dann soll sie, ohne zu bezahlen, mit ihm in Richtung Karlsruhe fahren.

28-jähriger Gefängnisinsasse entführt bei der Flucht junge Frau

Er befiehlt ihr, die A656 und dann die A5 zu nehmen. An der Autobahnraststätte Hardtwald lässt der 28-Jährige die Frau schließlich gehen und fährt selbst mit dem Wagen weiter. Die Frau alarmiert die Polizei, die eine Großfahndung beginnt und dafür auch einen Hubschrauber einsetzt.

Auch ein Polizeihelikopter war im Einsatz (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Markus Klümper

Bewaffneter bedroht und beraubt Ersthelfer nach Unfall bei Karlsruhe

In der Zwischenzeit ist der Mann weiter auf der A5 in Richtung Karlsruhe gefahren. Aber in der Nähe des Autobahnkreuzes Karlsruhe verursacht er einen schweren Verkehrsunfall, mehrere Fahrzeuge werden mit hinein gezogen. Der 28-Jährige bleibt unverletzt. Doch als ein Ersthelfer seine Hilfe anbietet, bedroht er auch ihn mit seiner Waffe und raubt ihm sein Fahrzeug – den in Mannheim erpressten Wagen lässt er zurück.

Flucht aus Mannheim endet bei Nancy tödlich

Bevor die Polizei am Unfallort bei Karlsruhe eintrifft, setzt der 28-Jährige seine Flucht fort. Er überquert die deutsch-französische Grenze und fährt mehrere hundert Kilometer durch Frankreich. In der Nähe der Stadt Nancy, mehr als 200 Kilometer von Karlsruhe entfernt, verursacht er am Abend schließlich nochmal einen Unfall. Dabei prallt er frontal mit einem anderen Auto zusammen und stirbt noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen, berichtet die Polizei.

Mannheimer Häftling hatte Freigang

Am Ende stellt sich heraus: Der 28-jährige Deutsche war Häftling in der JVA Mannheim. Dort saß er im offenen Vollzug. „Zu Beginn der Tathandlungen, gegen 16 Uhr, befand er sich im genehmigten Freigang“ , so die Polizei.