Am Montagmittag ist ein Mann mit einem Auto in der Mannheimer Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Personen kamen ums Leben – mehrere wurden schwer verletzt.

In Mannheim ist am Montag gegen 12:15 Uhr ein Mann mit einem Auto durch die Fußgängerzone gerast. Eine 83-Jährige und ein 54-Jähriger kamen dabei ums Leben. Elf Personen wurden laut Polizei mit Stand Montagabend verletzt, einige von ihnen schwer.

Bei einer Pressekonferenz am Abend haben BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU), BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) den Betroffenen ihre Anteilnahme und den Einsatzkräften ihren Dank ausgesprochen.

„ Das ist nun wirklich schwer zu ertragen und auszuhalten “, sagte Kretschmann. Er versicherte, der Staat tue alles, was er könne, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Aber:

Das ist eine Tat, bei der man merkt, dass es hundertprozentigen Schutz nicht geben kann.

Faeser sagte, die Polizei habe „ einen herausragenden Job “ geleistet. Innerhalb von zehn Minuten seien 30 Polizeiwagen vor Ort gewesen. Die Tat nannte sie einen „ Horror am helllichten Tag, bei schönstem Wetter, in der Mittagspause, wo viele Menschen draußen sind “.

Der mutmaßliche Täter ist am Montagmittag mit einem schwarzen Kleinwagen durch die Fußgängerzone in den Mannheimer Quadraten gerast und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) ist er vom Friedrichsring am Mannheimer Wasserturm in die Planken eingebogen und darüber Richtung Paradeplatz im Zentrum der Quadrate gefahren.

Das Tatfahrzeug ist laut Polizei durch Augenzeugen bekannt gewesen und im Bereich des Quadrats E7 verlassen aufgefunden worden. In unmittelbarer Nähe, in der Hafenstraße im Stadtteil Jungbusch, hätten Beamte den Tatverdächtigen festnehmen können.

Die Fußgängerzone in Mannheim ist wegen der Faschingssaison seit einigen Tagen eine Art Jahrmarkt mit verschiedenen Ständen. Wegen des Rosenmontags waren viele Leute unterwegs. Teile der Innenstadt waren für mehrere Stunden abgesperrt.

Hier hat sich die Tat ereignet:

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen 40-jährigen Deutschen, der in Ludwigshafen wohnt. Offenbar hatte er sich mit einer Schreckschusswaffe selbst verletzt. Deshalb wird er derzeit im Krankenhaus behandelt und sei noch nicht vernehmungsfähig. Wie die Mannheimer Polizei weiter mitteilte, steht inzwischen fest, dass er als Einzeltäter handelte.

Wie die Polizei bei einer Pressekonferenz am Montagabend bekanntgab, gebe es aktuell keine Hinweise auf ein politisches Motiv. Vielmehr gebe es Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen. Noch am Montagabend durchsuchten Ermittler die Wohnung des Mannes.

Die Pressekonferenz der Polizei und des LKA kannst du hier anschauen:

In der Universitätsklinik Mannheim wurden drei der Verletzten behandelt, darunter ein Kind. Den Angaben zufolge wurden sie „ mit einer hohen medizinischen Dringlichkeit eingestuft “ und akutmedizinisch versorgt. Auch eine Notfallbetreuung unter anderem durch die Klinikseelsorge wurde in der Universitätsklinik eingerichtet.

Die Stadt Mannheim hat „ für alle betroffenen Personen und Augenzeugen des Vorfalls “ ein Bürgertelefon unter der Nummer 0621-293-6370 eingerichtet. Zudem könne man sich auch an die psychosoziale Notfallversorgung im Congress Centrum Rosengarten wenden.

Die Polizei bittet, keine Videos und Fotos der Tat oder den Einsatzmaßnahmen zu teilen. Stattdessen solle das Hinweisportal genutzt werden, dort könne Bild- und Videomaterial für Ermittlungszwecke hochgeladen werden. Auch ein Hinweistelefon ist mittlerweile eingerichtet, das ihr unter der Nummer 0800-503 503 555 erreichen könnt. „ Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, bitten wir, sich an diese Nummer zu wenden “, schreibt die Polizei Mannheim auf X.

Sie warnt außerdem vor Falschinformationen über die Tat und den mutmaßlichen Täter, die derzeit im Netz kursieren:

#MA0303 #Mannheim:FAKE NEWS im Umlauf: Derzeit kursieren Gerüchte inkl. Fotos von Ausweisdokumenten, die den vermeintlichen Tatverdächtigen zeigen. Dabei handelt es sich NICHT um den tatsächlich Tatverdächtigen! Wir fordern dazu auf, diese Falschinfos nicht weiter zu teilen! https://t.co/yfwq9YcCNF

Mehrere Kommunen haben nach der Tat in Mannheim Konsequenzen für ihre Fastnachtsfeierlichkeiten gezogen. So sagten Schwetzingen, Brühl (beide Rhein-Neckar-Kreis) und Heidelberg ihre für Dienstag geplanten Umzüge ab. Andere Städte, wie zum Beispiel Ulm, verstärkten die Polizeipräsenz.

In Mannheim bleiben am Dienstag drei große Kaufhäuser in der Innenstadt geschlossen. Wie der Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, Swen Rubel, dem Mannheimer Morgen sagte, werden die Galeria-Filialen am Paradeplatz und Peek & Cloppenburg auf der Einkaufsmeile Planken am Dienstag nicht öffnen. Auch Engelhorn werde erst am Mittwoch wieder Kundinnen und Kunden empfangen.

SWR Aktuell hat in einem Live-Ticker über die Ereignisse in Mannheim berichtet:

Wieder wird Mannheim von einer erschreckenden Tat getroffen

Die tödliche Fahrt durch die Mannheimer Fußgängerzone und der Großeinsatz der Polizei weckten bei vielen Erinnerungen an eine weitere erschreckende Tat im Herzen der Stadt: Vor nicht einmal einem Jahr attackierte und verletzte ein Afghane Mitglieder einer Kundgebung auf dem Marktplatz mit einem Messer. Der Polizist Rouven Laur wurde dabei tödlich verletzt. Der Marktplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Paradeplatz.

In anderen Städten haben sich innerhalb weniger Wochen Vorfälle ereignet, bei denen der Täter mit einem Auto Menschen verletzt und getötet hat, wie im Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg oder im Januar bei einer Demonstration von Verdi in München.