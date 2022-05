Ein Mann wurde in Mannheim von der Polizei kontrolliert: Er wehrt sich, wird von den Beamten fixiert und stirbt später im Krankenhaus. Jetzt gibt es Diskussionen um den Einsatz.

Ein Arzt des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim hatte am Montag die Polizei gerufen, weil ein Patient möglicherweise Hilfe brauche. Daraufhin machten sich zwei Polizisten auf die Suche nach dem 47-Jährigen. Sie entdeckten ihn in der Innenstadt in der Nähe des Marktplatzes. Laut dem Landeskriminalamt (LKA) habe er sich gegen die Kontrolle gewehrt und sei daraufhin überwältigt worden.

Tod nach Polizeikontrolle: Was ist passiert?

Bei dem Polizeieinsatz soll der Mann plötzlich zusammengebrochen sein. Er sei von den Beamten und dem ebenfalls anwesenden Arzt des ZI wiederbelebt worden. Rettungskräfte hätten ihn dann ins Krankenhaus gebracht, wo er schließlich gestorben sei.

Die Polizisten hätten „unmittelbaren Zwang“ oder „einfache körperliche Gewalt“ angewendet, um den 47-Jährigen unter Kontrolle zu bringen – also körperliche Gewalt ohne Hilfsmittel oder Waffen. Details dazu nannten Staatsanwaltschaft und LKA nicht. Warum der Mann plötzlich zusammengebrochen sein soll, ist noch unklar. Seine Leiche wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Sie soll jetzt obduziert werden. Die Ermittlungen hat das LKA Stuttgart zusammen mit der Staatsanwaltschaft übernommen.

#Mannheim: Mann kollabiert bei Polizeimaßnahme am #Marktplatz und verstirbt. Die Ermittlungen dazu hat das @LkaBaWue - bitte habt Verständnis dafür, dass wir Euch dazu keine weiteren Auskünfte als die, die in deren PM enthalten sind, geben können: https://t.co/XDHzdFqorb https://t.co/ALoHmK0Wxi

Videos von Polizei im Internet

In den sozialen Netzwerken wird der Fall heftig diskutiert. Der Polizei wird vorgeworfen, zu hart gegen den Mann vorgegangen zu sein. Aber: Noch ist nicht klar, ob die dort gezeigten Aufnahmen wirklich echt sind. Die Authentizität des Videos wird noch geprüft.

Wir zeigen dieses Video bewusst nicht. Was dort zu sehen ist, beschreiben wir im Text.

In dem Video vom angeblichen Einsatz sieht man, wie zwei Polizisten auf dem Mann knien. Sie haben die Arme des Mannes auf dem Rücken verschränkt und wollen ihm Handschellen anlegen. Als er mit dem Oberkörper nach oben kommt, schlägt ihm einer der Beamten zwei Mal mit der Faust gegen den Kopf.

Am Marktplatz in Mannheim wurden Blumen niedergelegt. René Priebe

Demos nach Polizeieinsatz in Mannheim

Am Abend haben rund 150 Menschen gegen den Polizeieinsatz demonstriert. Die Anwesenden warfen der Polizei auf Schildern rassistisch motivierte Gewalt vor. Das LKA schrieb auf Twitter: „ Um Falschmeldungen vorzubeugen, es handelt sich bei dem Verstorbenen nicht um einen türkischen Staatsbürger. “ Welche Nationalität der Mann hatte, haben Polizei und LKA bislang nicht mitgeteilt.

#Pressemitteilung Das @LkaBaWue übernimmt die Ermittlungen nach einem Todesfall während eines polizeilichen Einsatzes in Mannheim. Um Falschmeldungen vorzubeugen, es handelt sich bei dem Verstorbenen NICHT um einen türkischen Staatsbürger. PM: https://t.co/v6llI334mq https://t.co/s4sEdtxFEZ

Zeugen gesucht: Wer kann helfen?

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, soll sich beim LKA Baden-Württemberg melden (Tel.: 0800/503-533). Videos können über das Hinweisportal übermittelt werden.