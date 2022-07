In Mannheim ist es seit Dienstagmorgen wegen eines Oberleitungsschadens zu Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Nun scheint sich die Lage laut Deutscher Bahn zu normalisieren.

Eine Bahnsprecherin teilte dem SWR am Dienstagmittag mit, die Nahverkehrs-Strecke Mannheim-Ludwigshafen sei für Züge mittlerweile wieder frei befahrbar. Teile des Fernverkehrs könnten den Mannheimer Hauptbahnhof ebenfalls wieder anfahren. Manche der Züge würden aber nach wie vor umgeleitet. Mit Verspätungen müsse weiterhin gerechnet werden.

Jedoch offenbar nicht mehr lange: Mitarbeiter hätten mit der Reparatur begonnen. Bis Mittwoch werde der Schaden voraussichtlich behoben sein.

Zugausfälle Mannheim: Oberleitungsschaden in der Nähe

Was genau den Defekt an der Oberleitung am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr verursacht hat, ist weiter unklar. Möglicherweise, sagte eine Bahn-Sprecherin dem SWR, habe es bei einem Zug ein Problem mit einem Stromabnehmer gegeben, der dann den Oberleitungsschaden verursacht habe.

Mitarbeiter hätten nun mit der Reparatur begonnen. Wann die Störung vollständig behoben sein könnte, stand noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Bahnmitarbeiter verteilten am Dienstagvormittag kostenlose Wasserflaschen. SWR3-Reporterin Ninja Degen berichtet, dass viele Reisende im Mannheimer Hauptbahnhof wegen der Zugverspätungen angespannt, ratlos und genervt sind:

Mannheim: Zugverspätungen im Nah- und Fernverkehr

Auch im Nahverkehr, also bei den S-Bahnen, war mit Verspätungen zu rechnen, so die Bahn-Sprecherin. Zwischen Mannheim und Ludwigshafen fiel der Bahnverkehr ebenfalls stundenlang aus.

Die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) teilte auf SWR-Anfrage mit, ihre Straßen- und Stadtbahnen seien von der Störung bei der Deutschen Bahn nicht betroffen gewesen. Es seien aber mehr Fahrgäste auf die S-Bahn umgestiegen. Zusätzliche Züge stünden aber nicht bereit.

Die Bahn bittet Reisende darum, sich über ihre jeweiligen Zugverbindungen im Internet oder in der Bahn-App zu informieren. Sie sollten auch mehr Reisezeit einplanen. Viele Fernzüge waren mit etwa 30 Minuten Verspätung abgefahren.