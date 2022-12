Nach dem Sieg der Marokkaner tanzten und feierten die Spieler und die Fans auf der ganzen Welt. Doch in Brüssel kam es auch zu Ausschreitungen und zahlreichen Festnahmen.

Die Marokkaner sind als erstes afrikanisches Team bei einer Fußball-WM dabei und jetzt im Halbfinale und damit unter den letzten Vier. Nach der historischen WM-Sensation feiern die Spieler und die Fans auf der ganzen Welt.

Marokkos Fußballspieler holen Mütter aufs Spielfeld

Diese Szenen rühren die Zuschauer zu Tränen: Die Spieler im Stadion holten ihre Mütter von den Rängen aufs Spielfeld und tanzten mit ihnen.

Muttertag ❤️ 🇲🇦 #MARPOR https://t.co/z3jEILAduC

Meine Mutter und ich hatten Tränen in den Augen, als Marokkos Spieler ihre Mütter auf das Spielfeld holten und mit ihnen feierten. Und so ging es meinen Tanten neben uns auch. Marokko gibt Menschen weltweit das Gefühl, auch etwas zu gewinnen: Repräsentanz und Menschlichkeit. https://t.co/3QBgImDHli

Die marokkanischen Fans tanzten auf den Straßen, fuhren hupend durch die Städte und schwenkten Fahnen, doch es kam auch zu Ausschreitungen.

Ausschreitungen nach Marokko-Sieg: Festnahmen in Brüssel

In Brüssel hat die Polizei 60 Menschen festgenommen. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete unter Berufung auf eine Polizeisprecherin, dass Marokko-Fans Pyrotechnik eingesetzt hatten und Polizisten mit Gegenständen beworfen wurden. Bereits bei vorherigen Siegen der Nordafrikaner war es in Brüssel zu Ausschreitungen gekommen.

Randalierende Fans in Paris festgenommen

In Paris haben Sicherheitskräfte in der Nacht zum Sonntag mehr als 100 randalierende Fans festgenommen. Den Menschen werde vor allem Sachbeschädigung und Gewalt gegen Ordnungskräfte vorgeworfen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

19 Sicherheitskräfte wurden leicht verletzt. Der Polizei zufolge hatten sich etwa 20.000 Fans der marokkanischen Fußballmannschaft zunächst friedlich auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées versammelt. Ab 23 Uhr hätten dann vereinzelt Menschen die Ordnungskräfte beworfen und drei Motorroller angezündet. Auch einzelne Schaufenster wurden beschädigt.

Fans feiern in Düsseldorf und Frankfurt

Auch in deutschen Städten wie Düsseldorf und Frankfurt feierten die Menschen auf der Straße, als hätten sie den Titel schon gewonnen.

Nach dem sensationellen Einzug ins WM-Halbfinale feiern marokkanische Fans in Düsseldorf. Mitten im Freudentaumel macht unser Reporter Andreas Turnsek seinen Job - unter erschwerten Bedingungen. #MARPOR https://t.co/ZuoCn3oXc3

Fans in Frankfurt feiern den Marokko-Sieg. dpa Bildfunk Picture Alliance

Marokko, Palästina und der Gaza-Streifen feiern Sieg

In Marokko selbst begannen die Jubelfeiern unmittelbar nach dem Abpfiff. In Casablanca waren die roten Flaggen mit dem grünen Stern überall in den Fenstern der Häuser zu sehen, auf den Märkten und den Ständen.

Auch an vielen anderen Orten in der arabischen Welt wurde der Erfolg der Marokkaner zelebriert, wie in Palästina, in Ost-Jerusalem, dem Gaza-Streifen und Ramallah.

Erstes afrikanisches Fußball-Team bei WM

Im Turnierverlauf hatten die Marokkaner in Katar unter anderem den WM-Dritten Belgien, Ex-Weltmeister Spanien und nun gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo den Europameister von 2016 geschlagen.

Die neuen Helden des Landes sind Trainer Walid Regragui, Chelsea-Star Hakim Ziyech und der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi von Paris St. Germain.

Fun-Fact zu Torwart Bono: Nur ein Gegentor hat er bislang kassiert – und das war ein Eigentor.