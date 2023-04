per E-Mail teilen

Marteria wurde offenbar Ende März in den USA kurzzeitig von der Polizei unter Arrest gestellt. Dem deutschen Rapper wird vorgeworfen, eine Straftat begangen zu haben.

Marteria, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, hatte offenbar am 30. März in North Carolina in den USA mit der Polizei zu tun. Er soll dort kurze Zeit unter Arrest gestellt worden sein.

Zuerst hatte der Spiegel davon berichtet. Das zuständige Police Department in Charlotte im Mecklenburg County hat die Festnahme bestätigt. Es gibt auch ein Mugshot (deutsch: Polizeifoto), auf dem Marteria zu sehen ist.

Marteria gegen Kaution frei – Gerichtstermin steht fest

Der Spiegel berichtet, dass Marteria nur kurz im Arrest war. Er soll nach wenigen Stunden gegen eine Kaution in Höhe von 5.000 Dollar – umgerechnet 4.564 Euro – freigelassen worden sein. Dem Bericht nach wurde ein Gerichtstermin angesetzt. Er soll am 18. April stattfinden.

Derzeit könnte der Rapper sich wieder in Deutschland aufhalten. Am Dienstag meldete der 40-Jährige sich auf Instagram in seiner Story. Er gab Tipps zum Thema Business – im Hintergrund war der Berliner Fernsehturm zu sehen. Er nannte auch das Datum des Tages. Ob das Video vielleicht schon früher aufgezeichnet wurde, lässt sich derzeit nicht überprüfen.

Was hat Marteria aus Mecklenburg-Vorpommern in Mecklenburg County in den USA gemacht? SWR3-Reporter Nils Dampz sucht nach Antworten:

Was wird Marteria vorgeworfen?

Marteria wird nach Angaben der US-Polizei Körperverletzung vorgeworfen. In seiner Polizeiakte stehen Details zur Festnahme. Demnach soll Marteria eine Frau gewürgt haben. Wichtig: Die Vorwürfe basieren alleine auf den Angaben des mutmaßlichen Opfers. In der Polizeiakte werden keine weiteren Beweismittel genannt. Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Marteria, der auch unter dem Namen Marsimoto Musik macht, hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert. Nach Angaben des Spiegels hat sein Anwalt mitgeteilt, dass es kein Statement geben wird. SWR3 hat das Management von Marteria in dieser Sache angefragt. Eine Antwort steht noch aus.