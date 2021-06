Jeden Tag sinkt die bundesweite Inzidenz weiter, es gibt immer weniger Neuinfektionen. Deshalb gab es schon viele Lockerungen. Fällt als nächstes die Maskenpflicht?

Draußen muss man in manchen Fußgängerzonen, an belebten Plätzen, in Schlangen und an anderen Orten nach wie vor einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In Mannheim kann man sich seit Samstag in der Innenstadt wieder ohne Maske aufhalten. Kann man bald generell draußen auf die Maske verzichten?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt das zumindest in Aussicht. „ Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen “, sagte er den Funke-Medien. Am Montag wurden zum ersten Mal seit über acht Monaten unter 1.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet – nämlich nur 549.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußerten sich ähnlich. Die Politiker mahnen aber zur Vorsicht. „ Gleichzeitig müssen wir vorsichtig bleiben, das Virus ist weiterhin auch in Deutschland präsent und wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen noch für Herausforderungen auf uns zukommen “, erklärte Weil in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. In Innenräumen solle die Maskenpflicht deshalb erst einmal noch bestehen bleiben.

Lauterbach: Maske in vielen Bereichen nicht mehr nötig

So sieht es auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Eine generelle Lockerung der Maskenpflicht lehnt er ab. Auf eine Maske in Innenräumen könne erst verzichtet werden, wenn 70 Prozent der Erwachsenen geimpft seien. Das gelte aber beispielsweise nicht bei Großveranstaltungen, die drinnen stattfinden.

Die Maskenpflicht im Außenbereich sei zum jetzigen Zeitpunkt bei der niedrigen Inzidenz für viele Bereiche nicht nicht mehr nötig. Ausnahme sei, wenn viele Menschen zusammenkommen wie etwa bei Fußballspielen, so Lauterbach im SWR-Interview:

Lauterbach: Maskenpflicht draußen kann weitgehend entfallen Dauer 5:04 min

Ein kompletter Verzicht auf die Maskenpflicht kurz vor der Impfung von Millionen ist nur eines: Wahlkampf mit der Gesundheit der Bürger. Natürlich kann die Maskenpflicht draussen fast überall aufgehoben werden. Draussen gibt es kein Superspreading. Aber drinnen eben leider doch https://t.co/7IfRvEKoR7

Lambrecht will Maskenpflicht prüfen lassen

Angefacht hatte die Debatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Sie rief die Länder dazu auf, die Verhältnismäßigkeit der Maskenpflicht prüfen – auch für Schulen, denn Schülerinnen und Schüler seien besonders von der Maskenpflicht betroffen, sagte sie der Bild am Sonntag.

Lehrerverband für Masken in Schulen

Aber längst nicht alle fänden einen Wegfall der Maskenpflicht so sinnvoll. Der Deutsche Lehrerverband setzt sich dafür ein, dass an Schulen zumindest im auslaufenden Schuljahr weiter Maske getragen – und getestet – wird.

Die Infektionszahlen unter Kinder und Jugendlichen seien noch immer erhöht, auch sei diese Gruppe bisher kaum geimpft, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Rund die Hälfte der Lehrer sei auch noch nicht vollständig geimpft.