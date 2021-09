Ursprünglich sollte die Maskenpflicht an Schulen in Baden-Württemberg ab der dritten Woche nach den Sommerferien wegfallen. Diese beginnt heute – aber von Maskenbefreiung keine Spur. Warum?

Eigentlich sollte Freitag der letzte Tag mit Maske in den Schulen in Baden-Württemberg sein. Vor den Sommerferien hieß es, dass nur zwei Wochen nach Schulbeginn die Masken getragen werden müssen. Damit wollte die Landesregierung verhindern, dass Reiserückkehrer eine Corona-Infektion aus dem Urlaub mitbringen und andere in der Schule anstecken. Aber: Die Maskenpflicht wird auf unbestimmte Zeit verlängert.

Grund: Unterricht möglichst in Präsenz

Am Donnerstag kündigte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) im Bildungsausschuss des Landtags an, dass die Masken am Montag nicht fallen würden. Der Grund für die Verlängerung der Maskenpflicht: Es soll weiter Präsenzunterricht geben und eine gelockerte Quarantänepflicht. Die ist laut Kultusministerium nur mit Maske möglich, denn sollte es einen Corona-Fall in einer Schule geben, muss nicht die ganze Klasse in Quarantäne, wenn alle im Raum Masken aufhatten.

Deutscher Lehrerverband: Normalität für Schulen frühestens Februar

Während Corona-Maßnahmen in vielen Lebensbereichen immer mehr gelockert werden, müssen Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte nach Einschätzung des Deutschen Lehrerverbands wohl noch Monate mit Einschränkungen wie Masken, Tests und Abstandsregeln zurechtkommen. Frühestens ab etwa Februar 2022 ist ein Wegfallen der Maßnahmen wahrscheinlich und möglich, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger.

Wenig infizierte Schülerinnen und Schüler in BW

Die Infektionszahlen gehen derzeit nach oben, aber auch zehn Tage nach Schulstart seien sie gering, so die BW-Ministerin Schopper. 0,1 Prozent der 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler wurden demnach bisher positiv getestet und mussten in Quarantäne. In genauen Zahlen sind das 1.492 Schülerinnen und Schüler, außerdem 39 Lehrkräfte an insgesamt 795 Schulen im Land.



Schopper führte weiter aus, dass man sich lediglich an das halte, was Fachleute wie Virologen empfehlen – Masken seien das probateste Mittel gegen eine Weiterverbreitung des Virus.