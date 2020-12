Am Sonntagabend ist es zu einer gefährlichen Schießerei in Meckenheim bei Bonn gekommen. Ein Mann schoss dort um sich und wurde nach einem Schusswechsel von Beamten des SEK überwältigt.

In der Kleinstadt Meckenheim bei Bonn fiel Zeugen am Sonntagabend ein Randalierer auf. Er habe plötzlich eine Waffe gezogen und um sich geschossen. Die Zeugen meldeten den Mann sofort bei der Polizei, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Einsatzort kamen. „Ein Anrufer teilte uns mit, dass ein Mann über den Frankenweg laufe und um sich schieße“, sagte ein Bonner Polizeisprecher.

In #Meckenheim sind am Sonntagabend Schüsse gefallen. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt. Frank Piontek, Sprecher der Polizei in #Bonn, zu einer ersten Einschätzung der Lage vor Ort: https://t.co/YKwpziucR1 General-Anzeiger, Twitter, 23.11.2020, 0:25 Uhr

Der Bonner Generalanzeiger, der zuerst von dem Einsatz berichtete, veröffentlichte dieses Statement eines Bonner Polizeisprechers. Im Video wird der genaue Ablauf des abends beschrieben.

SEK greif in Meckenheim ein

Einige Straßen in Meckenheim wurden gesperrt. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, schoss der Mann direkt mit seiner Pistole auf die Beamten. Einer der Beamten wurde dabei schwer an der Hand verletzt und musste ins Krankenhaus. Um die Lage unter Kontrolle zu bekommen, wurden daraufhin Spezialkräfte des SEK eingesetzt. Auch als die SEK-Beamten am Einsatzort in Meckenheim ankamen, schoss der Mann weiter. Es kam zum Schusswechsel und die Spezialkräfte trafen den Mann. Er wurde dabei schwer verletzt und starb noch am Einsatzort.

Wer ist der Schütze aus Meckenheim?

Wer der Mann war und warum er überhaupt um sich schoss, ist bisher nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln.