Mitarbeiter verschläft: Riesiger Stau in Ulm und Neu-Ulm legt Verkehr lahm

Am Donnerstagmorgen hat sich vor dem Westring-Tunnel in Ulm ein Mega-Stau gebildet. Der Grund: Ein Mitarbeiter der dortigen Baustelle hat verschlafen – und der Tunnel blieb in beiden Richtungen länger gesperrt als sonst.