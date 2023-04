per E-Mail teilen

Chaos am Gardasee. Auf der engen Uferstraße standen sich Autos gegenüber und kamen nicht aneinander vorbei. Das Ergebnis? Ein langer Stau und ein Video, das viral geht.

Stau auf dem Weg in den Urlaub hat wohl jeder schon mal gehabt. Er ist lästig, ganz besonders, wenn man gelangweilte Kinder auf der Rückbank sitzen hat. Aber das, was jetzt am Gardasee passiert ist, könnte man wohl als Stau der Extraklasse bezeichnen.

Megastau am Gardasee: „Ja und nü?“

Die Strada della forra, die Uferstraße, die direkt am Gardasee entlang führt, ist für ihre geringe Breite bekannt. Nicht umsonst ist sie zur Urlaubszeit ab dem 1. April von 10 bis 19 Uhr nur einseitig in Richtung bergauf befahrbar.

Ein Video, das gerade auf TikTok viral geht, zeigt, wie sich eine lange Schlange auf der schmalen Uferstraße gebildet hat. Ein Schwenk mit der Kamera zeigt, warum hier nichts mehr geht.

Ein weißer und ein schwarzer SUV stehen sich auf der engen Straße gegenüber. Ein Aneinandervorbeifahren unmöglich!

Für die betroffenen Autofahrer gab es wohl reichlich wenig in dieser Situation zu lachen. Im Netz, wo das Video mittlerweile über 18 Millionen Mal angeschaut wurde, machen sich die User aber über die Situation lustig.

Einer schreibt: „ Ja und nü? “. Ein anderer User kommentiert: „ stehen lassen, neu kaufen “ und wieder andere wollen wissen, wie sich diese Situation gelöst hat: „ Ich will nicht das Problem sehen, ich will die Lösung sehen“ .

Megastau auf der Strada della forra – wer hat Schuld?

Die Lösung gibt es tatsächlich in einem weiteren Video von TikTok-User UweVorberg520, der auch das erste Video gepostet hat. Unter dem Titel „So haben wir es überstanden “, zeigt er, wie die Autos alle nacheinander ein Stück zurückgesetzt haben und so eng an die Bergwand gefahren sind, dass sie letztlich aneinander vorbeifahren konnten.

Laut einem Kommentar von UweVorberg520 hat übrigens niemand Schuld an diesem Megastau. Die Szene soll sich um 19:30 abgespielt haben. Zu dieser Zeit ist die enge Uferstraße Strada della forra wieder in beide Richtungen befahrbar.