Die Zahl der Feldhasen steigt wieder in Deutschland. Wie kommt es dazu? Und wie viele Synonyme für „Hase“ kann man eigentlich in einem Artikel unterbringen? Finden wir es heraus!

Die „Osterhasen“ sind zurück!

Die Vorbereitungen fürs Osterfest laufen (beziehungsweise hoppeln) wohl auf Hochtouren! Dieses Gefühl bekommt man zumindest bei der neusten Meldung des Deutschen Jagdverbandes (DJV). Deren bundesweites Monitoring von Feldhasen in Deutschland hat ergeben: Da ist richtig was los auf den Feldern. Und zwar so viel wie seit Beginn des Monitorings 2001 nicht mehr.

Ganze 19 Exemplare der flauschigen Weithüpfer wurden im Schnitt pro Quadratmeter auf deutschen Feldern gezählt. Im Vergleich zu 2022 – da waren es noch 16 – ein deutlicher Zuwachs.

Es hüpft und hoppelt – auch in SWR3Land

Dicht hinter dem größten Bestand an Feldhasen im nordwestdeutschen Tiefland mit 28 Tieren pro m² im Schnitt kommen bei der letzten Zählung die südwestdeutschen Mittelgebirge mit 21 Feldhasen im Schnitt pro m². Deutlich weniger Langohren finden sich dafür im nordostdeutschen Tiefland und im Alpenvorland mit jeweils 7 bzw. 9 Tieren im Schnitt pro m².

Dass die Feldhasen ein kleines Comeback feiern, ist auch dem Klimawandel zu verdanken, erzählt Torsten Reinwald, Sprecher des Deutschen Jagdverbandes, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Das Klima gibt vor, wie der Hase läuft

Man könnte sagen, dass der Hase ein Gewinner des Klimawandels ist.

Als ursprüngliche Steppenbewohner profitieren die paarungsfreudigen Pflanzenfresser insbesondere von trockenen und warmen Frühjahren. Und genau diese Bedingungen gab es beispielsweise 2023, ein großartiges Jahr für den Feldhasen-Nachwuchs. Auch der milde Winter hat viele Feldhasen gut über den Jahreswechsel gebracht. Allerdings haben die starken Regenfälle und die andauernde Nässe diesen Februar und März den neuen Jungtieren etwas zugesetzt, so Reinwald. Es bleibt also zu beobachten, wie sich der Bestand dieses Jahr entwickelt. (Wir drücken die Pfoten!)

Feldhase auf Roter Liste gefährdeter Tierarten

Trotz des kleinen Aufwinds der Hasenpopulation zeigt ein Blick auf den Gesamttrend aber ein anderes Bild. Schwindender Lebensraum durch intensive Landwirtschaft machen es den löffelohrigen Fellträgern zunehmend schwer, so Andreas Kinser, Leiter Natur- und Artenschutz der Deutschen Wildtier Stiftung.

Wenn wir uns die letzten 50 Jahre anschauen, dann geht der Trend nach unten.

Es fehle an Hecken, Gräben und Blühstreifen, so Kinser. Die böten nicht nur wichtigen Schutz vor Raubtieren, sondern auch Nahrung in Form von Wildkräutern wie Malve, Kamille und Baldrian. Vor allem Brachflächen könnten aus Sicht der Wildtier Stiftung den Feldhasen und der Artenvielfalt insgesamt helfen. Apropos Baldrian, das ist hier genau das richtige Stichwort!





Keep calm and hop on 🐇

Wie heißt es immer? Ruhig bleiben und über die kleinen Erfolge freuen. Und genau das machen wir jetzt! Auch wenn im langfristigen Trend der Bestand der feldliebenden „Osterhasen“ in Deutschland zurückgeht – seit 2001 haben wir nicht mehr so viele Feldhasen gezählt wie letztes Jahr. Und: Die Feldhasen haben ein großartiges Potenzial, trotz oder gerade wegen des Klimawandels gute Überlebenschancen in einer rasant wärmer werdenden Welt zu haben.

Stoßen wir also vorsichtig, aber voller Zuversicht mit Eierlikör und Schokohasen an. Auf dass der Trend wieder weiter nach oben hüpft und das Osterfest auch weiterhin genügend fleißige Eierlieferanten bekommt.

So, und wer hat mitgezählt?

Sage und schreibe fünf Synonyme für „Hase“ haben wir eingebaut. Habt ihr sie alle gefunden?

