Christoph Kuch (46), Mental-Magier aus Nürnberg, hat geschafft, woran viele vor ihm gescheitert sind: In der beliebten US-Talentshow „Fool us“ hat er zwei Top-US-Magier gehörig hinters Licht geführt.

Kuch gewann mit seiner Show den Hauptpreis bei „Fool us“ – einer Show, bei der es darum geht, dass die Jury, bestehend aus dem US-Magier-Duo Penn & Teller, nicht herausfindet, wie der jeweilige Magier den Trick zustande gebracht hat.

Wie hat der Goldfisch so lange in Kuchs Mund überlebt?

Kuch zeigte in der Show mehrere Mental-Tricks. Unter anderem zauberte er aus seinem Mund einen lebenden Goldfisch hervor, nachdem er bereits etliche Minuten auf der Bühne zugebracht hatte.

Die Szene könnt ihr hier im Youtube-Video zwischen Minute 4 und Minute 5 sehen:

Faszinierend war dabei nicht nur der lebende Goldfisch, sondern dass das Tier auch genau zu der Zahlenantwort einer Publikumskandidatin passte, die Kuch vorhergesagt hatte.

Kuch zeichnete Zaubertrick bereits im Herbst in Stuttgart auf

Wegen der Corona-Beschränkungen konnte Kuch seinen Auftritt nicht direkt im amerikanischen TV-Studio vorführen. Der Trick wurde bereits im Herbst vergangenen Jahres im Stuttgarter Renitenztheater mit 20 Zuschauern aufgezeichnet und dann in die Sendung eingespielt. Kuch war von Nürnberg aus per Videokonferenz in die Sendung zugeschaltet.

Mental-Magier Kuch darf jetzt in Las Vegas aufreten

Penn & Teller wurden dabei kräftig „ge-fooled“ (reingelegt) und konnten nicht sagen, wie Kuch das gemacht hatte – das gelingt normalerweise mindestens neun von zehn Kandidaten nicht.

Die Folge: Kuch gewann den Hauptpreis. Er darf künftig an der Seite der amerikanischen Zauberer-Legenden in Las Vegas vor großem Publikum auftreten.

Kuch gewann 2011 die Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst und 2012 die Weltmeisterschaft jeweils in der Sparte Mental-Magie. Danach hing er seinen Job als Kaufmann an den Nagel, um sich ganz der Zauberei zu widmen. Er hatte bereits mehrere Auftritte im deutschen Fernsehen und betreibt in Nürnberg mit Kollegen eine Zauberschule.