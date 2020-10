Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder getroffen und neue Corona-Regeln beschlossen. Was gilt jetzt?

Bund und Länder wollen die drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen mit einem Maßnahmenpaket in den Griff bekommen. In einer Video-Schalte wurden neue Regeln beschlossen – sie gelten ab dem 2. November.

"Es ist vollkommen klar, wir müssen handeln, und zwar jetzt." Kanzlerin Angela Merkel

Die Regelungen sollen vorerst bis Ende November gelten, erklärte Kanzlerin Angela Merkel nach dem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Sie sprach von einer „nationalen Kraftanstrengung“, die noch einmal nötig sei, um den Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen. Es gehe darum, eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. „Die Kurve muss wieder abflachen“, sagte Merkel.

Diese Beschränkungen gelten ab Montag:

➡️ Kontaktbeschränkungen: Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist ab Montag nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen würden von den Ordnungsbehörden sanktioniert, hieß es.

➡️ Gastro: Gastronomiebetriebe wie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen müssen ab Montag für den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen sind Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Kantinen sollen offen bleiben dürfen.

➡️ Kultur- und Freizeitangebote: Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind im November deutschlandweit untersagt. Theater, Opern oder Konzerthäuser müssen ab 2. November schließen. Die Regelung gilt auch für den Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern sowie für Fitnessstudios. Individualsport – also etwa draußen joggen gehen – bleibt weiter erlaubt. Auch Messen, Kinos und Freizeitparks sollen im November geschlossen bleiben. Für den Profi-Sport wurde eine Zuschauer-Regelung getroffen. Demnach darf beispielsweise die Fußballbundesliga nur noch ohne Fans stattfinden.

➡️ Dienstleistungen: Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios sollen im November geschlossen bleiben. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sollen weiter möglich sein. Auch Friseure bleiben den Angaben nach geöffnet.

➡️ Einzelhandel: Der Groß- und Einzelhandel bleibt weiter geöffnet. In der Videokonferenz sollen sich Merkel und die Ministerpräsidenten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber darauf geeinigt haben, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten darf. In der Beschlussvorlage des Bundes war ursprünglich von 25 Quadratmetern die Rede gewesen.

➡️ Schulen , Kitas und Arbeit: Schulen und Kindergärten sollen trotz der stark steigenden Corona-Zahlen auch im November geöffnet bleiben. Bund und Länder fordern Unternehmen angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen dazu auf, Heimarbeit zu ermöglichen – wo immer dies umsetzbar ist.

➡️ Tourismus: Merkel forderte auf, auf private Reisen und tagestouristische Ausflüge erst einmal zu verzichten. Touristische Übernachtungsangebote im Inland sind laut den Regelungen im November verboten. Übernachtungsangebote dürften nur noch für notwendige Zwecke – zum Beispiel zwingende Dienstreisen – gemacht werden.

Kanzlerin #Merkel zu den gemeinsamen Beschlüssen von Bund und Ländern: Wir müssen handeln, und zwar jetzt, um eine akute Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Dafür brauchen wir im November eine befristete nationale Kraftanstrengung. – Die Vereinbarungen hier: https://t.co/TLZxLbZ6YV Steffen Seibert, Twitter, 28.10.2020, 19:11 Uhr

Hilfsprogramm für betroffene Betriebe an

Kanzlerin Merkel kündigte neue Corona-Nothilfen für Unternehmen an. Bund und Länder hätten sich auf neue Finanzhilfen für Betriebe in Höhe von bis zu zehn Milliarden Euro verständigt, die von Montag an bis Ende November schließen müssen, erklärte die CDU-Politikerin. Kleinere Betriebe sollen bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019 erhalten, größere Betriebe bis zu 70 Prozent.

In zwei Wochen wird noch einmal beraten

Bis Weihnachten wollen Bund und Länder mit den Maßnahmen die massiv steigenden Infektionszahlen eindämmen. Die Kanzlerin und die Regierungschefs wollen in zwei Wochen – also etwa am 11. November – erneut beraten und die durch die Maßnahmen erreichten Ziele bewerten und notwendige Anpassungen vornehmen.

Hier findest du täglich aktualisierte Fall-Zahlen für deine Region

Derzeit verdoppeln sich die Ansteckungen mit dem Coronavirus binnen einer Woche. Das Robert Koch-Institut meldete am Mittwochmorgen 14.964 Neuinfektionen in Deutschland. Hinzu kommen 85 neue Todesfälle. Insgesamt haben sich damit bislang 464.239 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.