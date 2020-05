Wer den ganz großen Wurf erwartet hat, wurde vom letzten Corona-Meeting enttäuscht: Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben nur kleine Änderungen beschlossen. Wie geht es weiter?

Wer die Hoffnung hatte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Corona-Videokonferenz am Donnerstag den großen Wurf machen, was die Lockerungen der Beschränkungen angeht, der wurde enttäuscht. Bund und Länder wollen erst einmal kleine Schritte hin zu einer Lockerung machen.

Die Kanzlerin rief nach den Gesprächen noch einmal zur Vorsicht auf. Mit Blick auf den bevorstehenden Sommerurlaub stehen zum Beispiel Reisen in Europa zurzeit nicht auf der Agenda, sagte sie. Auch die Entscheidung über den Neustart des Profifußballs wurde vertagt.

Das haben die Politiker beschlossen

Die Entscheidung über die nächsten größeren Öffnungsschritte fallen bei der nächsten Videokonferenz von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer am 6. Mai. Im Moment könne man kaum beurteilen, wie sich die bisherigen Lockerungen auf das Infektionsgeschehen auswirkten. Deswegen sollen auch die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben fortbestehen.

Spielplätze sollen wieder öffnen

Spielplätze sollen unter Hygieneauflagen wieder öffnen. Der Kanzleramtschef und seine Kollegen aus den Ländern sollen für den 6. Mai Vorschläge zur schrittweisen weiteren Öffnung von Schulen, Kinderbetreuungsangeboten und zur schrittweisen Wiederaufnahme des Sportbetriebes erarbeiten.

Museen & Co. bekommen Auflagen

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können unter Auflagen wieder öffnen.

Gottesdienste sind Ländersache

Nach den Worten von Merkel soll es wieder gemeinschaftliche Gottesdienste in Deutschland geben. Die Entscheidung darüber liege aber letztlich bei den Ländern.

Weniger Betten für Corona-Patienten

In den Kliniken sollen nicht mehr so viele Intensivbetten für schwere Corona-Fälle freigehalten werden. Ein "etwas größerer Teil" der Kapazitäten soll wieder für planbare Operationen zu nutzen sein.

Das ändert sich in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg fällt die umstrittene 800-Quadratmeter-Regelung für den Einzelhandel weg. Stattdessen müssen die Lände Hygiene- und Sicherheitsregeln befolgen, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an.

„Egal, wie groß ein Geschäft ist und welche Waren dort verkauft werden: Künftig kann öffnen, wer die Kriterien des Infektionsschutzes einhalten kann“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Friseure dürfen wieder öffnen

Kommende Woche auch Friseure und Fußpfleger unter strengen Auflagen wieder öffnen, sagte Kretschmann. Auch die Ausgangsbeschränkungen für die Bewohner von Pflegeheimen sollen gelockert und die Beschränkungen von Zahnärzten aufgehoben werden.

Kretschmann: erst schauen, dann handeln

Dass die Kontaktbeschränkungen und die sonstigen Corona-Regeln erst einmal weiter bestehen sollen, findet Ministerpräsident Kretschmann gut. Erst müsse man sich anschauen, wie die vor zwei Wochen gelockerten Maßnahmen wirkten, bevor man weitere Entscheidungen treffe. Wichtig sei, jetzt nicht leichtsinnig zu werden: „Wir sind mitten in der Pandemie“, sagte Kretschmann.

Rheinland-Pfalz öffnet Einzelhandel

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat die fünfte Verordnung seit Beginn der Corona-Krise erlassen. Sie tritt am 3. Mai in Kraft und gilt bis 17. Mai. Demnach dürfen alle Einzelhandelsbetriebe in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Sie müssen aber detaillierte Abstands- und Hygienevorkehrungen beachten. Auch Spielplätze dürfen wieder öffnen.

Restaurants, Cafés, Theater, Kinos, Sportanlagen, Schwimmbäder, Kosmetiksalons sowie Fahrschulen bleiben weiter geschlossen. Auch Museen sind noch in der Liste der geschlossenen Einrichtungen aufgeführt, dürfen aber nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ab dem 11. Mai wieder öffnen.

Mini-Gottesdienste in Rheinland-Pfalz erlaubt

Grundsätzlich verboten sind weiterhin „Zusammenkünfte von Religions- oder Glaubensgemeinschaften, insbesondere in Kirchen, Moscheen und Synagogen“. „Die stille Einkehr in Gotteshäusern oder Gebetsräumen“ ist dagegen erlaubt, ebenso Gottesdienste mit höchstens einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin je 10 Quadratmeter Grundfläche. Auch müssen die Gemeinden Vorkehrungen treffen, dass Infektionsketten für die Dauer von 21 Tagen vollständig nachvollzogen werden können.

Die allgemeine Kontaktbeschränkung bleibt weiter bestehen: „Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person und im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands zulässig.“