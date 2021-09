Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht man selten sehr emotional. Bei einem Besuch in einem Vogelpark war der Kanzlerin aber doch nach einem lauten Schrei zumute.

Wahlkampf macht nicht immer Spaß. Das musste Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Auftritt im Vogelpark von Marlow in Mecklenburg-Vorpommern leidvoll erfahren.

Dabei ist es gar nicht so schwer, die Kanzlerin mal zum Brüllen zu bringen. Dafür gibt es seit Donnerstag ein einfaches Rezept. Das sind die Zutaten:

Merkel-Schrei an gemischten Körnern

Du brauchst:



1 Kanzlerin

2 CDU-Direktkandidaten

2 Schälchen Körnerfutter

mehrere Loris (ungerupft und lebend)

einen Fotografen

Schwierigkeitsgrad des Rezeptes: 4 von 5

Zubereitungszeit: 1 Minute

So bereitest Du die „brüllende Merkel“ zu

Platziere die Kanzlerin an einem Ort Deiner Wahl (in unserem Fall der Vogelpark in Marlow) und drücke ihr die Futterschälchen in die Hand. Der Fotograf sollte dabei vor der Kanzlerin stehen und das Objektiv auf den Oberkörper der Kanzlerin richten. Die CDU-Kollegen stellst Du schmückend daneben und lässt dann die Loris zum Futter fliegen. Und schon hast Du mit ein bisschen Glück eine brüllende Kanzlerin.

„Brüllende Merkel“ schon zum Meme geworden

Logisch, dass es im Netz auch schon die ersten Memes von der brüllenden Angie gab.

will nicht mehr https://t.co/tbBbIdM2x3

Florian vermutet einen missglückten PR-Auftritt hinter der Vogel-Attacke.

Wie die PR-Strategen es konzipierten vs. wie es endete...: #Merkel, Vögeln, nicht gut. https://t.co/sdfTfP8dud

Jokerman sieht in der CDU noch mehr Vögel.