Bei einer Gewalttat in einer Schule in Esslingen bei Stuttgart sind am Morgen eine Frau und ein Kind verletzt worden. Laut Polizei ist der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst.

12:23 Uhr Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung Nach Angaben der Polizei ist der Tatverdächtige etwa 30 bis 35 Jahre alt, schwarz, etwa 175 Zentimeter groß, schlank und hat einen leichten Bartansatz am Kinn. Er ist demnach mit einer schwarzen Jeanshose und einem schwarzen Oberteil mit weißer Aufschrift bekleidet.



Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/3990-330 und auch unter dem Polizeinotruf 110 entgegen.

13:34 Uhr Verdächtiger könnte noch mit Messer bewaffnet sein Die Polizei vermutet, dass der Tatverdächtige noch immer ein Messer bei sich trägt. Die Fahndung nach ihm läuft. Laut Polizei sind die 61-jährige Betreuerin und das siebenjährige Mädchen außer Lebensgefahr. Sie wurden am Morgen schwer verletzt.

12:59 Uhr Polizeisprecher: Kinder des Ferienprogamms wurden psycholisch betreut Die Kinder des Ferienprogramm an der Katharinenschule in Esslingen wurden nach dem Vorfall von Seelsorgern und Mitarbeitern des psychologischen Dienstes der Stadt Esslingen betreut, sagte Polizeisprecher Michael Schaal gegenüber dem SWR. Auch alle Eltern wurden verständigt.

10:34 Uhr Zwei Schwerverletzte in Klinik, keine Lebensgefahr „Die Frau und das Mädchen sind schwer verletzt und in einer Klinik, es bestehe aber keine Lebensgefahr“ , sagte ein Polizeisprecher. Auch mehrere Stunden nach der Gewalttat fehlte von dem Unbekannten jede Spur, so die Polizei. Unklar ist auch, in welcher Beziehung die Frau und das Kind sowie der Täter zueinander stehen. Die Polizei ist derzeit dabei, vor Ort in Esslingen eine Pressestelle einzurichten: 1041 Eine Pressestelle am Einsatzort wird derzeit eingerichtet. #RT10jun

9:57 Uhr Kinder in der Grundschule zur Ferienbetreuung Nach Angaben eines Polizeisprechers werden in der Schule derzeit Kinder während der baden-württembergischen Pfingstferien betreut. Es sei aber nicht klar, ob die beiden Opfer am Morgen in oder an der Schule angegriffen worden seien und ob sie zur Ferienbetreuung gehörten. Bei einer Gewalttat in einer #Schule in #Esslingen sind eine Frau und ein Kind verletzt worden. Nach Angaben der #Polizei ist der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst. Weitere Einzelheiten zu den Umständen der Tat sind laut Polizei bislang noch nicht bekannt.

9:45 Uhr Frau und Kind verletzt – Großeinsatz der Polizei Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich der Täter noch auf dem Schulgelände aufhalte, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Einzelheiten zu den Umständen der Tat seien bislang noch nicht bekannt, hieß es. Es laufe ein Großeinsatz der Polizei an der Schule. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. @ujay68 Derzeit laufen Einsatzmaßnahmen der Polizei nach einem Körperverletzungsdelikt. *km