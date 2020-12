In Östringen im Kreis Karlsruhe hat ein 13-jähriger Schüler einen gleichaltrigen Jungen mit einem Messer angegriffen. Der schwer verletzte Siebtklässler ist inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Um 10:30 Uhr am Montagmorgen ging bei der Polizei ein Notruf ein: Ein Schüler aus einer siebten Klasse an der Thomas-Morus-Realschule in Östringen bei Karlsruhe habe in einem Klassenzimmer einen anderen Schüler angegriffen und ihn mit einem Messer schwer verletzt.

Der polizeiliche #Einsatz an der Realschule in #Östringen ist beendet. Nach aktuellem Stand hat ein 13-jähriger Schüler am Montagvormittag einen gleichaltrigen Mitschüler mit einem #Messer angegriffen und schwer verletzt. PM: https://t.co/0seJO7BcIH Eure #Polizei #Karlsruhe https://t.co/LgU8af5dTl Polizei Karlsruhe, Twitter, 23.11.2020, 15:50 Uhr

Die Polizei rückte mit 60 Beamten aus, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Das schwer am Oberkörper verletzte 13-jährige Opfer des mutmaßlichen Messerstechers wurde ins Krankenhaus geflogen, der Angreifer festgenommen und das Messer sichergestellt.

Verletzter Schüler nicht mehr in Lebensgefahr

Der schwer verletzte Junge ist inzwischen außer Lebensgefahr, das teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit.

Die beiden Schüler sollen schon seit Monaten Streit gehabt haben. Was genau hinter dem Streit und dem Angriff steckt, sei aber noch nicht klar, so die Polizei. Hinweise auf ein konkretes Motiv gebe es noch nicht. Auch sei unklar, ob die Tat geplant war und der mutmaßliche Täter das Messer absichtlich zur Schule mitgebracht habe.