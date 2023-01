Dies ist eine Nachricht an alle jene, die am letzten DONNERSTAG (29.DEZEMBER) auf unserem Konzert im MERGENER HOF in TRIER waren! Nach dem Auftritt hat sich leider eine unbekannte Person auf die Bühne geschlichen und unser China-Becken im Werte von mehreren Hundert Euro gestohlen. Wir machen jetzt seit über 40 Jahren Musik, aber so etwas ASOZIALES ist uns bislang nicht untergekommen. Falls irgendjemand etwas weiß oder gesehen hat, bitte meldet Euch bei uns!