Metallica will die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen in Deutschland unterstützen. Dafür wollen sie einen alten Hit neu aufnehmen.

Der Metallica-Kult-Song „Enter Sandman“ soll am 20. August als Neuveröffentlichung erscheinen. Das bestätigte eine Sprecherin der Plattenfirma Universal Music. Die Einnahmen sollen den Angaben nach über die Metallica-eigene Stiftung „All Within My Hands“ komplett an die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland weitergegeben werden.

Metallica feiern 30 Jahre „The Black Album“

Metallica spendet schon seit Jahren

Die Single für die Hochwasseropfer soll als Schallplatte und in zwei verschiedenen CD-Formaten veröffentlicht werden.

Schon seit 2017 unterstützt Metallica verschiedene Organisationen und Hilfsbedürftige. So spendete die Band zum Beispiel für die Waldbrandbekämpfung in den USA oder zur Eindämmung der Corona-Pandemie

Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 hatten extrem viel Regen und Hochwasser Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verwüstet. Besonders betroffen war der Kreis Ahrweiler. Viele Häuser wurden zerstört und sind seitdem nicht mehr bewohnbar. Insgesamt kamen bei der Flutkatastrophe rund 200 Menschen ums Leben.