Fans von Han Solo, Luke Skywalker und Co. haben heute einen Feiertag. Der vierte Mai ist dabei kein zufällig ausgewählter Termin. In Kalifornien wurde der Tag sogar offiziell zum „Krieg-der-Sterne-Tag“ erklärt.

Aus „May the force“ wird „May the fourth“

„May the force be with you“ (Möge die Macht mit dir sein): Dieser berühmte Jedi-Spruch gehört für Star-Wars-Fans dazu, so wie für Fußball-Fans die Abseitsregel. Und weil sich aus dem Spruch auf Englisch so einfach „May the fourth“ – also der vierte Mai – ableiten lässt, ist am vierten Mai Star Wars Tag.

Fans feiern ihren persönlichen Feiertag

Trauer um Chewbacca

Lasst uns aber vorher noch dem Schauspieler Peter Mayhew gedenken. Hebt eure Lichtschwerter werte Schlefazianer #SchleFaZ #Nightbeast #StarWarsDay

Kalifornien erklärt offiziellen Star Wars Tag

Das kalifornische Parlament hat den vierten Mai sogar offiziell zum Star Wars Tag ernannt. Weil im Disneyland-Themenpark eine große Ausstellung über Stars Wars ansteht, hatte der demokratische Abgeordnete Tom Daly eine Resolution ins Parlament gebracht.

Die Ausstellung werde die größte in der Geschichte des Disney-Parks sein und könnte der Stadt Anaheim jährliche Steuereinnahmen von 14 Millionen Dollar einbringen. Mit dem Feiertag wolle man auch den Beitrag des Unternehmens Disney würdigen, das „seit Jahrzehnten die Lebensqualität der Menschen in Kalifornien und darüber hinaus“ erweitert habe. Ende Mai wird der Galaxy's Edge Park öffnen.

Rise of Skywalker

Bis zum nächsten großen Star Wars Highlight müssen sich Fans noch ein wenig gedulden. Im Dezember diesen Jahres kommt der vorerst letzte Teil der Reihe in die Kinos – Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker.