Mick Schumacher ist der neue Formel-2-Champion. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher ist damit der vierte Deutsche, der die Nachwuchs-Rennserie gewinnen konnte.

Im letzten Saisonrennen in Bahrain schaffte es Mick Schumacher nach Problemen mit den Reifen nur auf Platz 18 und konnte keine weiteren Meisterschaftspunke sammeln. Trotzdem hat er den Meistertitel in der Formel 2 gewonnen.

Sein Konkurrent um den Titel, der Brite Callum Ilott, holte ebenfalls keine Punkte. Auch Ilott hatte am Ende des Rennens mit schlechter werdenden Reifen zu kämpfen und wurde nur Elfter. Dadurch rettete Schumacher einen Vorsprung von 14 Zählern in der Gesamtwertung über die Ziellinie. Für Schumacher ist es der zweite große Titel seiner Karriere. 2018 hat er bereits die Formel-3-Europameisterschaft gewonnen.

Es ist einfach großartig. Mick Schumacher über den Gewinn des Formel-2-Titels

In einer Reihe mit Rosberg und Hülkenberg

Mick Schumacher ist der vierte deutsche Rennfahrer, der den Titel in dieser Nachwuchs-Rennserie gewonnen hat. Im Jahr 2005 hat das schon der spätere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg geschafft.

Im Jahr 2007 konnte Timo Glock die Serie gewinnen, 2009 hieß der Champion Nico Hülkenberg. Damals wurde die Meisterschaft allerdings noch unter dem Namen GP2-Serie ausgetragen.

Formel 1 am Hockenheimring 2019: Mick Schumacher bei einer Demo-Fahrt im Formel-1-Ferrari seines Vaters Michael Schumacher aus dem Jahr 2004. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

Mick Schumacher ab 2021 in der Formel 1

Im kommenden Jahr fährt Mick Schumacher in der Formel 1 – so wie einst sein berühmter Vater. Der 21-Jährige bekommt ein Cockpit beim US-Rennstall Haas. Mit Schumacher und dem vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel fahren dann zwei Deutsche in der Formel 1.

Seinen ersten offiziellen Formel-1-Einsatz hat Schumacher aber bereits am Freitag. Im ersten freien Training beim Saisonfinale in Abu Dhabi darf er bereits für Haas hinters Steuer. Dabei soll er Erfahrungen für sein erstes Jahr als Formel-1-Stammfahrer sammeln.