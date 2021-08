Meist schwimmen sie durch das Meer: 8.000 Menschen sind von Marokko in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta geflohen. Darunter auch eine Mutter mit ihrem Neugeborenen.

Noch nie zuvor waren so viele Menschen binnen eines Tages in die kleine spanische Exklave Ceuta in Nordafrika mit rund 85.000 Einwohnern gekommen. Seit Montagmorgen kommen die Flüchtenden über die marokkanische Grenze, indem sie entweder durchs Meer schwimmen oder über Zäune kletterten, wie die spanische Regierung am Dienstag mitteilte. Ein Mensch starb bei der Flucht.

Am Strand parkten Panzerfahrzeuge, überforderte Soldaten nahmen die eingetroffenen Menschen in Empfang, Sanitäter versorgten die vor Kälte zitternden und erschöpften Ankömmlinge.

Taucher der Polizei rettet Säugling

Unter den dramatischen Bildern ist eins, das besonderes Aufsehen erregt: Ein Beamter der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil rettet ein wenige Monate altes Baby im Mittelmeer mit einem Rettungsring. Die Mutter hatte das Baby bei ihrer Flucht auf dem Rücken getragen.

„Wir haben uns das Baby geschnappt, es war eiskalt, völlig blass, es hat sich überhaupt nicht bewegt...“ , berichtet der ausgebildete Taucher. „Ganz ehrlich, ich wusste nicht, ob es noch am Leben oder schon tot war.“ Weil jemand die Szene fotografierte, wird der Polizist schnell zum gefeierten Helden in Spanien.

Chaotische Lage in spanischer Exklave Ceuta

Die Lage sei chaotisch, das Aufnahmelager der Exklave völlig überfüllt und viele der Migranten irrten in der Stadt herum. Inzwischen begannen die Behörden vor Ort damit, die Erwachsenen in einem Stadion unterzubringen, berichtete die in Ceuta erscheinende Zeitung El Faro.

Warum kam es zu der Flucht von Afrika nach Spanien?

Diplomatischer Streit ist eine mögliche Ursache – es konnten so viele Migranten in die spanische Exklave gelangen, weil Marokko die Kontrolle der angrenzenden Strände ohne Erklärung ausgesetzt hatte. Tausende nutzten die Chance, um an der Küste bis an den Grenzzaun nach Ceuta zu gelangen. Von dort mussten sie nur um eine Mole herum nach Ceuta schwimmen.

Spanische Medien berichten, dass die Regierung in Rabat von Spanien verärgert gewesen sein soll – denn dort hatte man den Chef der Unabhängigkeitsbewegung Polisario, Brahim Ghali, medizinisch behandelt.

Rotes Kreuz „pausenlos im Einsatz“

„Wir sind absolut an unserer Kapazitätsgrenze: Alle meine Kollegen helfen, wo sie nur können, direkt am Strand. Wir wissen nicht, wie das weitergehen soll. Wir sind pausenlos im Einsatz, um die Ankommenden zu versorgen.“

Mindestens die Hälfte der Migranten sei bis Dienstag wieder nach Marokko abgeschoben worden, teilte das Innenministerium mit. Bei etwa 1.500 Migranten handele es sich um Minderjährige. Es gäbe Rückführungsabkommen mit Marokko und darauf berufe sich die spanische Regierung, so ein Sprecher. Weitere Abschiebungen seien geplant, hieß es.

EU fordert Marokko zum Eingreifen auf

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez bezeichnete die Lage am Dienstag als „ schwere Krise “ für Europa und kündigte an, die Ordnung so schnell wie möglich wiederherzustellen. 250 zusätzliche Sicherheitsbeamte sollen auf die Insel verlegt werden, weitere sind in Alarmbereitschaft. Sánchez sagte wegen der Lage in Ceuta eine Reise nach Paris ab und reiste in die Exklave. Er bezeichnete Marokko als „ Freund Spaniens “, rief aber die örtlichen Behörden gleichzeitig auf, die gemeinsame Grenze zu respektieren.