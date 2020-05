Zehn Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in den Weltmeeren. Etwa ein Prozent davon schwimmt in den gigantischen Strudeln auf den Ozeanen obenauf. Aber wo ist der Rest?

Der Antwort auf diese Frage sind Forscher von mehreren europäischen Instituten, unter anderem von der Uni Bremen, jetzt ein Stück näher gekommen. Ihre Arbeit ist im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht worden.

So wie oben die Wellen die Plastikfolien und -flaschen in Strudeln zusammentreiben, genau so tun sie es auch mit dem Mikroplastik tief unten am Meeresgrund. Das haben die Wissenschaftler im Mittelmeer westlich von Italien nachgewiesen.

Zwei Millionen Plastikteilchen auf einem Quadratmeter

Fast zwei Millionen Fasern und Fitzel haben sie im Sediment auf nur einem Quadratmeter Meeresboden gezählt. Eben nicht überall, sondern nur an bestimmten Stellen, an denen sich der Müll sammelt.

Das Prekäre: genau dort treiben die Strömungen auch die Nährstoffe und das sauerstoffreiche Wasser hin. Das sind oft die Hotspots des Lebens in der Tiefsee, die da jetzt mit Plastik überzogen werden. Pflanzen und Tiere können die Mikroteile dort besonders gut aufnehmen.

99 Prozent des Plastikmülls nicht mehr zu sehen

Die Forscher waren auf der Suche nach dem Großteil des Plastikmülls in den Meeren. Denn fast 99 Prozent sind nicht mehr sichtbar, sind auch nicht oben auf dem Wasser, sondern entweder als Fasern schon immer Mikroplastik gewesen oder aber aus größeren Stücken zerfallen.

Der Müll ist eben nicht gleichmäßig verteilt, das weiß man jetzt, sondern konzentriert. Und zwar in einem Maß, von dem auch die Autoren der Studie schockiert waren, schreibt der Leiter, Ian Kane von der Universtität Manchester.

Florian Pohl von der Durham University sagt: es ist bedauerlich, aber Plastik ist genauso zum Bestandteil der Sedimente geworden wie Sand, Schlamm und Nährstoffe.