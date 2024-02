In England hat ein Paar eine Million Pfund im Lotto gewonnen. Dann trennten sich die beiden – und jetzt tobt ein bizarrer Streit um den Gewinn.

Wenn es um Geld geht, ist die Freundschaft schnell zu Ende. Vor allem, wenn es um viel Geld geht – zum Beispiel eine Million Pfund, umgerechnet 1,17 Millionen Euro. Diese Summe hat ein Paar gewonnen – dann trennten sich die beiden und jetzt streiten sie um die Kohle.

Denn sie sagt: Ich habe den Lottoschein gekauft, also behalte ich auch das Geld. Er sagt aber: Ich habe den Lottoschein bezahlt, also steht mir auch die Hälfte der Kohle zu. Und so streiten sich Michael Cardlidge und seine Ex Charlotte Cox seit einer Weile um den Gewinn.

SWR3 NOW 21.2.2024 Trennung statt geteiltem Millionengewinn – die ganze Story im Radio Dauer 2:16 min In England hat ein Paar eine Million Pfund im Lotto gewonnen. Dann trennten sich die beiden – und jetzt tobt ein bizarrer Streit um den Gewinn.

Streit um Millionengewinn: Das sagt die Lotto-Verkäuferin

Mittlerweile hat sich sogar eine Mitarbeiterin aus dem Lotto-Laden zu Wort gemeldet, die in der britischen Zeitung The Sun von dem bizarren Streit gelesen hat. Sie sagt: „ Ich bin auf niemandes Seite. Ich mag sie beide. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Geld ihnen beiden gehören sollte. “

Ich weiß, dass die Lose von ihrem Konto bezahlt wurden, aber moralisch gesehen sollte das Geld 50:50 aufgeteilt werden.

Aber warum streiten sich die beiden um den Gewinn? Michael und Charlotte waren Stammkunden im Lotto-Laden. Eines Tages – so erinnert sich die Verkäuferin – kamen die beiden und kauften zwei Lose. Das Problem: Charlotte hatte kein Geld, um die Tickets zu bezahlen.

Lottogewinn: Was eine Überwachungskamera verrät

Also schnappte sich Michael sein Smartphone, öffnete seine Banking-App und überwies seiner damaligen Freundin die Kohle. Das ist auch auf den Videoaufnahmen des Ladens zu sehen. Charlotte bezahlte, die beiden verließen den Laden und knackten den Jackpot.

Jetzt hat die Lotto-Gesellschaft Allwyn entschieden, dass Charlotte die rechtmäßige Gewinnerin sei, da ihr Name auf dem Los stehe. Und obwohl auf den Aufnahmen aus dem Laden zu sehen sein soll, wie Michael ihr das Geld überweist, bleibt Charlotte hart und behauptet: „ Ich habe das Ticket gekauft. Er hat mir das Geld nicht überwiesen. “

Michael erzählte The Sun, das Ex-Paar habe nach dem Gewinn darüber gesprochen, mit dem Geld ein Haus zu kaufen. Doch daraus wurde nichts: Charlotte warf ihren Freund drei Wochen später aus der Wohnung und trennte sich von ihm. Klingt so, als ob das noch ein sehr langer Streit werden könnte.

Recht oder Moral: Würdet ihr den Lottogewinn teilen?

Eine Million Pfund sind viel Geld – da kann man ins Grübeln kommen. Wie viel ist Moral wert und wo hört die Liebe dann doch auf? Wir möchten eure Meinung wissen:

Wie hättet ihr an Charlottes Stelle entschieden? Behalten – bei Geld hört der Spaß auf. Teilen – so viel Anstand muss sein! Abschicken

Gar nicht so leicht zu beantworten? Schreibt uns mehr dazu in die Kommentare!