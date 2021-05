Indianapolis: Mindestens acht Tote nach Schüssen in Fedex-Lagerhalle

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

In einem Paketzentrum von Fedex in Indianapolis fallen Schüsse. Als die Polizei eintrifft, sind acht Menschen tot. Ein Augenzeuge berichtet, ein Mann habe mit einem Maschinengewehr wild um sich geschossen. Was war passiert?