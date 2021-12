Der Komiker Mirco Nontschew ist tot. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf sein Management und die Berliner Polizei. Nontschew war zuletzt in der Comedyshow LOL zu sehen.

Der Comedian Mirco Nontschew ist gestorben. Er wurde 52 Jahre alt. Das bestätigt auch Mirco Nontschews Manager und enger Freund Bertram Riedel gegenüber der Bild-Zeitung:

Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit.

Die Todesursache ist bisher unklar. Mirco Nontschew hinterlässt zwei Töchter.

Im Netz herrscht Trauer um ihn. Bekannt wurde Mirco Nontschew durch die Sendung RTL Samstag Nacht in den 90-er Jahren.

Mirco Nontschew mit den Kollegen Stefan Jürgens, Esther Schweins,Tanja Schumann, Olli Dittrich und Wigald Boning in der Sendung „RTL Samstag Nacht“. imago images IMAGO / Horst Galuschka

Sein Kollege Tommy Krappweis erinnert sich an diese Momente mit ihm:

Einmal pro Sendung zeigte Gott auf Mirco und sprach 'Du seiest nun für 3 Minuten der lustigste Mensch der Welt" (Wigald Boning) Gute Reise, Mirco Make 'em laugh⭐️✨ #MircoNontschew (Repost wegen Typo)

Oh Mann, das erwischt mich weitaus mehr, als ich gedacht hab. Gute Reise #MircoNontschew und danke, dass du da warst. Du hast diese Welt ein ganzes Stück besser gemacht. 💔

Das ist wohl die Erinnerung vieler: Mn konnte so lachen über Nontschew und seine Grimassen, seine Geräusche und seine Parodien:

Mit #MircoNontschew ging nun ein Mensch von uns, der mich mit seinem Humor sehr geprägt hat. Viele Stunden saß ich lachend vor dem Fernseher zu "RTL Samstag Nacht". Du warst immer mein Highlight der Show. Ruhe in Frieden, Mirco. Du bleibst unvergessen.

Für viele sind es einfach Kindheitserinnerungen:

Der Tod von #MircoNontschew trifft mich sehr. Ich habe als introvertierter Teenie viele Samstagabende mit ihm und seiner Crew verbracht. Einfach unvergessen. :(

Es ist mir völlig unverständlich, wie so ein komplett alterslos wirkender Mensch plötzlich nicht mehr da sein soll. 😿 #mirconontschew https://t.co/l8Cffg6WSs

Zuletzt war Nontschew in Michael Herbigs Sendung LOL – Last One Laughing zu sehen. Erst vor Kurzem hat Nontschew die neue Staffel abgedreht, die im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden sollte.

Er hat doch erst noch #LastOneLaughing Staffel 3 gedreht 😭😭😭 Ruhe in Frieden #MircoNontschew Das trifft mich wirklich 😔😔😔 https://t.co/JvVkiWC57M

Mirco Nontschew wurde 52 Jahre alt

Viele kennen ihn auch an der Seite von Otto im Kinofilm „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ und der Fortsetzung „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“. Nontschew spielte den Zwerg „Tschakko“. Er wurde ausgezeichnet mit dem Bambi und dem deutschen Comedypreis.

Mirco Nontschew bei der Weltremiere des Kinofilms „Der 7bte Zwerg“ im Kino Zoopalast in Berlin. imago images IMAGO / Eventpress

Ebenso war er beteiligt an dem deutschen Computeranimationsfilm „Der 7bte Zwerg“ aus dem Jahr 2014 mit Otto Waalkes in der Hauptrolle. Es handelt sich um die Fortsetzung der Realfilme 7 Zwerge – Männer allein im Wald (2004) und 7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug (2006).