Ihr braucht ein bisschen gutes Wetter – und müsst ziemlich früh aufstehen. Dann aber könnt ihr für einige Minuten ein wunderbares Himmelspektakel sehen.

Fast würden wir das Spektakel am Montagmorgen verpassen. Das liegt am Zeitplan der „Veranstaltung“ : Um kurz vor 4:30 Uhr tritt der Mond nämlich in den Kernschatten der Erde ein. Gegen 5:00 Uhr ist der Mond zur Hälfte in den Erdschatten eingetreten.

Im Südwesten könnt ihr den Blutmond für kurze Zeit sehen

Die „Totalität“ beginnt laut Experten um 5.29 Uhr – genau dann, wenn der Trabant von der Mitte Deutschlands aus gesehen gerade untergeht.

Jetzt kommt der gute Teil für SWR3Land: Weiter im Osten verpassen die meisten das Spektakel. Weiter im Westen – also in unseren Breiten – kann man die totale Phase eine kurze Zeit beobachten.

Nächste Mondlandung der Nasa – darum klappt sie erst 2025

SWR-Experte Gradwohl: „Kurze Blutmond-Sichtungsphase vor Sonnenaufgang“

SWR-Wissenschaftsredakteur SWR-Redakteur Gradwohl spricht von einer „kurzen Blutmond-Sichtungsphase vor Sonnenaufgang“ . Im Audio erklärt er, was da passiert und was wir in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bei einigermaßen guten Wetter erwarten dürfen:

Astronomie 13.5.2022 Faszinierend für Frühaufsteher: Totale Mondfinsternis im Mai Dauer 2:07 min

Wie kommt es zu einem Blutmond?

Früher galten Blutmond-Erscheinungen als böses Vorzeichen. Heute weiß man jedoch, dass die Ursache für die geheimnisvolle Färbung des Mondes darin liegt, dass das langwellige rote Licht der Sonnenstrahlen gebrochen und in Richtung des Erdtrabanten gelenkt wird, während die kurzwelligen blauen Lichtwellen vollständig in der Erdatmosphäre gestreut werden.

Zusätzlich sorgen Staub und Asche in der Hochatmosphäre für die satte Farbe, die die Mondfinsternis zu diesem optisch spektakulären Ereignis macht.