Auch Deutschland hatte einen Monolithen-Fund zu melden: In Hessen war am Samstag ein solcher aufgetaucht. Die Stele hielt sich aber nicht lang. Unbekannte zerstörten die Metall-Säule – ihre Überreste wurden mittlerweile abgeholt.

In die Reihe mehrerer gefundener und scheinbar mysteriöser Metall-Monolithe auf der ganzen Welt konnte sich auch einer aus der hessischen Taunusgemeinde Sulzbach einreihen. Einem Sprecher der Gemeinde zufolge hätten Spaziergänger die mysteriöse Stele am Samstag entdeckt. Woher der Monolith komme, sei unklar. Der Landwirt, neben dessen Acker sich der Pfeiler befand, habe versichert, damit nichts zu tun zu haben.

Monolith sollte am Freitag entfernt werden

Am Dienstag verkündete der Gemeindesprecher von Sulzbach: „Wir schauen uns das noch maximal drei Tage an. Wenn er bis dahin nicht weg ist, werden wir ihn entsorgen lassen.“ Das hat sich mittlerweile erledigt. Denn Unbekannte haben die Metallsäule mittlerweile zerstört.

Der Metall-Monolith stand neben einem Feld in der hessischen Taunusgemeinde Sulzbach dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Wiesbaden112.de | Wiesbaden112.de

„Ruhm“ in Hessen hielt nur kurz an: Monolith wurde zerstört

Am Dienstagabend sei der Monolith in Sulzbach von Unbekannten zerstört worden, teilte ein Sprecher der Gemeinde am Mittwoch mit. Das, was von der Stele übrigblieb, sei von Mitarbeitern des Bauhofs abgeholt worden, damit sich Passanten nicht an den Trümmern verletzten. Bevor die Metall-Säule zerstört wurde, hatten Unbekannte sie erst wiederaufgerichtet, nachdem sie umgefallen war.

Wer die unbekannten Zerstörer sind, sei nicht klar. Es gebe aber Hinweise, dass womöglich eine Person gehandelt habe, um eine mögliche Gefahr abzuwenden, sagte der Gemeindesprecher.

Monolithen-Fall in Hessen ist abgeschlossen

Wer die Säule aber überhaupt im hessischen Sulzbach aufgestellt hatte und ob es einen Zusammenhang mit den anderen gefundenen Stelen gibt, sei nach wie vor unklar. Man gehe deshalb davon aus, dass es keine Ansprüche möglicher Eigentümer gibt, erklärte der Sprecher. Der Fall sei damit abgeschlossen.

Metall-Monolithe tauchen auf der ganzen Welt auf

Angefangen hat alles mit einer Metall-Säule, die Mitte November im US-Bundesstaat Utah aufgetaucht war. Seitdem tauchten ähnliche Säulen unter anderem auf der britischen Isle of Wight, in einem Naturgebiet im Norden der Niederlande und im kleinen spanischen Örtchen Ayllón etwa 90 Kilometer nordwestlich von Madrid auf. Wie die Stelen jeweils dort hin kamen, bleibt ein Rätsel.