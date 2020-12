Ein mysteriöser Metall-Monolith im westlichen US-Bundesstaat Utah sorgt für Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen ist er in einer entlegenen Wüstengegend gefunden worden — und jetzt schon wieder verschwunden. Dafür tauchte jetzt eine Metallsäule in Rumänien auf.

Vor einigen Tagen hat die Besatzung eines Hubschraubers im Südosten Utahs den ungewöhnlichen Metall-Monolithen bei einem Flug entdeckt — eigentlich wollte die Hubschrauber-Crew nach Schafen Ausschau halten. Kurz darauf ist die Säule laut Behördenangaben wieder verschwunden.

Das Objekt sei „von einer unbekannten Partei“ entfernt worden, teilte die zuständige örtliche Behörde am Samstag mit. „Wir haben Berichte erhalten, dass eine Person oder Gruppe es am Abend des 27. November entfernt hat“.

Behörde hat nichts mit Verschwinden zu tun

Die Behörde selbst sei für das Verschwinden des Gegenstandes nicht verantwortlich, hieß es weiter. Denn die Region werde als Privatgrundstück angesehen, auf das der Bundesstaat keinen Zugriff habe. Die genauen Hintergründe über das Auftauchen und Verschwinden der Säule blieben zunächst unklar.

Um die mehr als drei Meter hohe, von charakteristischen roten Felsen eingerahmte Stele hatte es in den vergangenen Tagen viele Spekulationen gegeben. Einige Internetnutzer hatten sie sogar in Zusammenhang mit Außerirdischen gebracht.

Metall-Säule in Rumänien entdeckt

Das Rätsel um den Metall-Monolith wird immer verrückter: Denn jetzt tauchte ein Monolith, der ähnlich aussieht wie der aus den USA, in Rumänien auf:

Die Säule wurde laut Daily Mail am vergangenen Donnerstag auf dem Batca Doamnei-Hügel in der Stadt Piatra Neamt im Norden Rumäniens gefunden. Die rumänischen Behörden wissen noch nicht, wer für die Errichtung des mysteriösen Monolithen verantwortlich ist. Die zuständige Beamtin für Kultur und Kulturerbe in Rumänien, Rocsana Josanu, sagte dem Magazin: „Wir haben begonnen, das seltsame Aussehen des Monolithen zu untersuchen. Er befindet sich in einem Schutzgebiet an einer archäologischen Stätte. Bevor man dort etwas installieren darf, braucht man die Erlaubnis unserer Institution“

Bei der Metall-Säule scheint es sicher aber eher nicht um die Säule aus den USA zu handeln – man erkennt auf den Bildern, dass die Oberfläche sich beispielsweise deutlich unterscheidet.

Wo kommt die geheimnisvolle Metallsäule her?

In beiden Fällen stellt sich die Frage: Wo kommt die Säule denn eigentlich her? Die Behörden in den USA haben betont, dass die Säule „nicht aus einer anderen Welt“ stammt. Trotzdem gab es viele Spekulationen dazu. Eine Theorie, die im Netz kursierte: Es ist ein Reset-Knopf für das Jahr 2020.

They've found the universal reset button! Quick! Press it! https://t.co/cARRrnTIKo David Craven, Twitter, 24.11.2020, 22:36 Uhr

@Doktor_FreakOut Ende 2019: Ein unbekanntes Virus wurde in China entdeckt. Ende 2020: rätselhafter Monolith wurde in Utah gefunden. Ich sehe schon den Spaß, den wir nächstes Jahr haben werden Leon🇪🇺, Twitter, 24.11.2020, 21:36 Uhr

In der Wüste Utahs wurde ein Metall-Monolith gefunden. Unbekannte Herkunft, mehr als 3 Meter hoch. Und naja, es geht auf Dezember zu. Ich denke die Aliens bereiten sich auf die Invasion vor. Einhornkadaver, Twitter, 24.11.2020, 20:03 Uhr

Ich habe ja eine Idee, was das Ding in #Utah mal werden sollte => Fund in Utah: Rätselhafter Metall-Monolith inmitten roter Felsen entdeckt https://t.co/A0lyiOejuE via @derspiegel https://t.co/DzkLTMcQv4 ƜσятƖσσѕєя🗿, Twitter, 24.11.2020, 21:08 Uhr

Kunstwerk eines Bildhauers?

Wahrscheinlicher scheint aber die Erklärung, dass der Monolith von Bildhauer John McCracken stammt. Nach Angaben des Guggenheim-Museums für moderne Kunst in New York hat McCracken ähnliche frei stehende Objekte in Form von Pyramiden, Würfeln oder Polyedern angefertigt.

McCracken ist vor neun Jahren gestorben — doch sein Sohn erzählte in der „New York Times“, sein Vater habe ihm bereits im Jahr 2002 gesagt, „er würde gerne Kunstwerke an abgelegenen Orten aufstellen, damit sie später entdeckt werden“.

Säule seit vier Jahren in der Wüste?

Einige Spurensucher vermuten, dass das rätselhafte Objekt vor Oktober 2016 in der felsigen Region in Utah aufgestellt wurde. Demnach soll die Säule auf Satellitenbildern aus verschiedenen Jahren ab Herbst 2016 zu erkennen sein.

Obwohl die Behörden den genauen Standort in der Wüste aus Sicherheitsgründen nicht mitteilten, kursierten bald die Koordinaten im Netz. Mehrere Menschen hatten sich auf den Weg gemacht und Fotos sowie Videos veröffentlicht.