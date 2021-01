Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke ist der Hauptangeklagte zur Höchststrafe von 15 Jahren mit Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Der Mitangeklagte erhielt eine Bewährungsstrafe.

44 Tage dauerte der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Am Donnerstag wurde der Hauptangeklagte Stephan E. zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Oberlandesgericht Frankfurt stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest – damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Eine anschließende Sicherungsverwahrung behielt sich das Gericht vor.

Vom zweiten Vorwurf des versuchten Mordes an dem Asylbewerber Ahmed I. wurde Stephan E. freigesprochen. Die Bundesanwaltschaft bemängelt das und will in Revision gehen.

Mord an Walter Lübcke: Rechtsextremistisches Motiv

Stephan E. hatte den CDU-Politiker Lübcke in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf dessen Terrasse im Landkreis Kassel erschossen. Die Bundesanwaltschaft sprach von Anfang an von einem rechtsextremistisch, fremdenfeindlichen Motiv.

Auslöser für die Tat sollen Äußerungen Lübckes zur Aufnahme von Flüchtlingen im Jahr 2015 gewesen sein. Damals hatte er bei einer Bürgerversammlung gesagt: „Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen – das ist die Freiheit eines jeden Deutschen.“

Stephan E. gestand unterschiedliche Versionen

Der 47-jährige E. hatte die Tat im Prozess wiederholt gestanden – allerdings in drei unterschiedlichen Versionen. Zuerst hatte er den Mord unmittelbar nach seiner Festnahme gestanden, dieses Geständnis dann aber wieder zurückgenommen. Daraufhin sagte er, der Mitangeklagte Markus H. habe den tödlichen Schuss auf Lübcke abgegeben. Im Laufe des Prozesses legte er ein weiteres Geständnis ab. Dabei nahm er die Verantwortung für den Schuss auf sich, gab aber an, die Tat gemeinsam mit H. geplant und durchgeführt zu haben.

E., der vor Gericht mehrfach in Tränen ausgebrochen war und sich bei Lübckes Angehörigen für die Tat entschuldigt hatte, will nach Angaben seines Anwalts an einem Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten teilnehmen. Am Dienstag hatte sich im Prozess noch einmal an Lübckes Witwe und Söhne gewandt: „Ich möchte noch einmal sagen, dass es mir sehr leid tut, was ich Ihnen angetan habe“, sagte er. „Ich bereue es sehr, dass ich bereit war, mit Gewalt gegen einen Menschen vorzugehen.“

Mitangeklagter zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der Mitangeklagte H. bekam eine Bewährungsstrafe. Das Oberlandesgericht verurteilte ihn zu einem Jahr und sechs Monate wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und legte die Bewährungszeit auf drei Jahre fest.

Von dem Vorwurf der Beihilfe zum Mord wurde H. freigesprochen. Damit muss er nicht ins Gefängnis.