In der Nähe von Nantes im Westen von Frankreich ist ein katholischer Priester ermordet worden. Sein mutmaßlicher Mörder war den Behörden dort gut bekannt.

Im Westen von Frankreich ist ein katholischer Priester ermordet worden. Der mutmaßliche Täter hat sich nach dem Mord der Polizei gestellt. Laut Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin ist der mutmaßliche Mörder derselbe Mann, der im vergangenen Jahr ein Feuer in der Kathedrale von Nantes gelegt haben soll.

Darmanin schrieb auf Twitter, im Départment Vendée sei ein Geistlicher Opfer eines „ dramatischen Mordes “ geworden.

Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d’un prêtre en Vendée. Je me rends sur place.

Laut der Staatsanwaltschaft wurde der tote 60-jährige Priester in den Räumlichkeiten der Montfortaner Priestergemeinschaft entdeckt. Er soll an Schlägen auf den Kopf gestorben sein.

Mutmaßlicher Mörder hat sich der Polizei gestellt

Der mutmaßliche Täter habe sich in Mortagne-sur-Sèvre der Polizei gestellt und gesagt, er habe einen Priester getötet, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Am Abend hieß es, der Mann sei aus dem Polizeigewahrsam in eine Klinik verlegt worden. Der Polizeigewahrsam sei wegen „ Unvereinbarkeit mit seinem Gesundheitszustand “ aufgehoben worden, hieß es aus mit dem Fall vertrauten Kreisen. Laut Polizeiangaben war der mutmaßliche Täter erst vor wenigen Tagen aus der Psychiatrie entlassen worden. Einen terroristischen Hintergrund gibt es laut den Ermittlern nicht.

Im Juli 2020 ist der Mann schon einmal festgenommen worden. Damals soll er ein Feuer in der Kathedrale von Nantes gelegt haben. Das hat der damals 39 Jahre alte Gemeindediener zugegeben, er kam erst in U-Haft und wurde später unter richterlicher Aufsicht freigelassen.

Warum er das Feuer damals mutmaßlich gelegt hat, blieb aber offen. Teile der Kirche sind nach der Brandstiftung in Flammen aufgegangen, das Feuer hat unter anderem die Hauptorgel zerstört und Fenster beschädigt.

Im Juli 2020 hat es in der Kathedrale von Nantes gebrannt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AFP | Sebastien Salom-Gomis

Was weiß man über den mutmaßlichen Priester-Mörder?

Der mittlerweile 40-Jährige ist vor einigen Jahren aus seinem Heimatland Ruanda in Afrika nach Frankreich geflüchtet. Der getötete Priester hatte den aus Ruanda stammenden Verdächtigen laut Polizeikreisen seit einigen Monaten beherbergt. Zuletzt sei der mutmaßliche Täter einen Monat lang in der Psychiatrie behandelt worden und wurde erst Ende Juli entlassen.

Eigentlich sollte der Mann abgeschoben werden, weil er aber nach dem Brand in der Kathedrale von Nantes unter richterlicher Aufsicht stand, sei das nicht gegangen, schrieb Innenminister Darmanin auf Twitter.

Was weiß man über das Opfer des mutmaßlichen Brandstifters von Nantes?

Bei dem getöteten Priester handele es sich um Olivier Maire, den Provinzial der Montfort-Missionare, berichten mehrere Medien in Frankreich. Der mutmaßliche Täter sei der Küster der Missionare gewesen – also der Mann, der zum Beispiel die Kirche und die Sakristei für Gottesdienste vorbereitet.

Nicht der erste Mord an einem französischen Geistlichen

Erst vor ein paar Monaten war in Frankreich ein anderer katholischer Geistlicher umgebracht worden: Im vergangenen Oktober hat ein 22 Jahre alter Mann aus Tunesien in einer Kirche in Nizza drei Menschen mit einem Messer getötet. Bei den Toten handelte es sich um den Küster der Kirche und zwei Frauen.

2019 wurde in der Region Oise, nördlich von Paris, ein 90 Jahre alter Priester erst verprügelt und dann erstickt. Der Fall wurde mit einer Jahrzehnte alten Anzeige wegen „ unangemessenen Verhaltens gegenüber einem Minderjährigen “ in Verbindung gebracht, schreibt AFP.

Drei Jahre vorher hatte die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) sich zu einem Mord in Frankreich bekannt. Damals wurde ein Priester in Saint-Etienne-du-Rouvray bei Rouen getötet.