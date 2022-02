Bei einer Kontrolle fuhr der Mann frontal in den Beamten. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt wegen versuchten Mordes.

Gerade hat der Fall der zwei getöteten Polizisten bei Kusel Deutschland mit seiner Brutalität in Schrecken versetzt. Jetzt wird schon wieder ein Fall von nahezu tödlicher Gewalt gegen Polizisten bekannt, diesmal im baden-württembergischen Landkreis Lörrach, genauer in Efringen-Kirchen: Dort soll am Montagabend ein mutmaßlicher Reichsbürger einen Polizisten absichtlich angefahren und schwer verletzt haben.

Betrunkener 61-Jähriger tritt bei Polizei-Kontrolle absichtlich aufs Gas

Verkehrspolizisten hatten den betrunkenen 61-Jährigen wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrollieren wollen. Statt anzuhalten, fuhr er davon. Mit Hilfe weiterer Streifenwagen konnte er schließlich gestoppt werden. Als ein Beamter zur Kontrolle auf ihn zuging, soll der Mann aufs Gas getreten und den 39-Jährigen frontal angefahren haben. Der wurde schwer am Kopf verletzt.

Die Polizisten gaben mehrere Schüsse ab, durch die der Mann am Arm verletzt wurde. Er konnte erst später gestoppt und festgenommen werden. Die Beamten vermuten, dass er seine Trunkenheitsfahrt verschleiern wollte. Schon früher soll er wegen Beleidigung und räuberischen Diebstahls aufgefallen sein.

Ermittler ordnen Verdächtigen der Reichsbürger-Szene zu

Es sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 61-jährigen Mann erlassen worden, teilte die Polizei Freiburg am Mittwoch mit. Die Ermittler in Baden-Württemberg ordnen den Mann der Reichsbürger-Szene zu, auch das Landeskriminalamt ist eingeschaltet. Ob seine mutmaßliche Gesinnung Einfluss auf die Tat hatte, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Am Mittwochnachmittag gaben Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt bei einer Pressekonferenz Einzelheiten bekannt:

Pressekonferenz der Polizei 9.2.2022 Sogenannter Reichsbürger fährt Polizisten um Dauer 2:24 min

Gewaltandrohung gegen Polizei bereits an der Haustür

Neben entsprechenden Flugblättern in seinem Auto habe die Polizei auch bei der Durchsuchung der Wohnung des festgenommenen Mannes eindeutige Hinweise ermittelt, die dem 61-Jährigen Verbindungen zu den sogenannten Reichsbürgern bescheinigen.

Bereits mit einem Schild an seiner Haustür etwa demonstriere er seine Gewaltbereitschaft gegen die Polizei, so Semling, die der bekannten Haltung und Gesinnung der Reichsbürger-Szene entspräche. Außer einer Armbrust seien keine Schusswaffen gefunden worden, allerdings diverse andere Beweisstücke und Datenträger, die jetzt polizeilich ausgewertet werden.

Mordversuch an Polizist im Kreis Lörrach wird in sozialen Netzwerken gefeiert

Der Freiburger Polizeipräsident, Franz Semling, ging schließlich auf die Tatsache ein, dass sich Vorgänge und Personen, die in Uniformierten ein Feindbild sehen, deutlich vermehren. Gewalttaten in diesem Zusammenhang lägen statistisch gesehen derzeit auf einem Fünf-Jahres-Hoch.

Teil der aktuellen Ermittlungen sei deshalb auch, dass in einschlägigen sozialen Netzwerken die Tat von Efringen-Kirchen gefeiert wurde. Semling zitierte Parolen wie „Schlagt ihre Buden mit Abrissbirnen ein, zermalmt ihre Dienstfahrzeuge“ und appellierte daran, die emotionalen Auswirkungen auf die Beamten nicht zu vergessen.

Auch wenn sie vor Fehlern nicht gefeit sind, verdienten sie das Vertrauen der Menschen, für die sie in ihren Einsatz-Regionen routiniert und professionell arbeiteten.