Wie war das: „Morgenrot backt schlechtes Brot“? Wir klären das in der Infobox. Aber jetzt erst mal: Bilder anschauen und genießen!

Die Bilder kommen aus Stuttgart, Berlin oder auch Dresden: Eine unglaubliche Röte hat heute Morgen den Himmel an vielen Stellen in magisches Licht getaucht – auch in SWR3Land. Vor allem in Stuttgart war der Himmel heute Morgen feuerrot. Zwei Bilder von Userin Verena Urban aus Schönaich nahe der Landeshauptstadt:

Ein Traum: das Morgenrot bei Schönaich nahe Stuttgart. Verena Urban

Hier kommt sogar noch ein Regenbogen dazu:

Morgenrot mit Regenbogen über Schönaich. Verena Urban

Dieses wunderbare Bild stammt von Userin Karoline aus Weinstadt, östlich von Stuttgart. Auch sie hat den Regenbogen gesehen und schreibt: „Guten Morgen SWR3, krasses Wetterphänomen in Weinstadt heute Morgen. In die eine Richtung Morgenrot – und in die andere ein Regenbogen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Einen schönen Tag Euch! #bild“ . Vielen Dank an Verena und Karoline!

Ein neuer Tag in Weinstadt! Karoline

Bringt Morgenrot schlechtes Wetter? Das sagt SWR-Umweltredakteur Werner Eckert: „Morgenrot – nass 4-Uhr-Brot“ sagt eine alte Bauernregel. Das 4-Uhr-Brot ist die bäuerliche Variante des Nachmittagskaffees, der Tea-Time. Die fällt also an Tagen mit Morgenrot ins Wasser. Noch klarer wird das in der Variante „Morgenrot – schlecht Wetter droht!“ . Grund: Das Morgenrot leuchtet so richtig schön, wenn der Himmel im Osten noch sehr klar ist, wenn die Sonne dort aufgeht – im Westen aber schon Wolken aufziehen, die dann von der tiefstehenden Sonne beleuchtet werden. Westwind bringt mit den Wolken aber eben dann auch Regen – stimmt nicht immer, aber oft.

Auch an anderen Stellen in Deutschland hat sich der Himmel gefärbt. Beispielsweise in Berlin – auch hier mit Regenbogen:

Hier das Gleiche im Bezirk Treptow-Köpenick:

Ein Bild von der Elbe nahe Dresden:

Motto: „Mein Morgenrot ist röter als deins“ – wie war es bei euch?