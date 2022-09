Im Kreis Ravensburg stirbt ein junger Motorradfahrer, nachdem ein Mann ihm helfen will. Bei der Polizei wirft die angebliche Unfallursache Fragen auf.

Es ist kurz vor 21 Uhr am Freitagabend im Kreis Ravensburg. Ein 16-Jähriger fährt dort auf der Kreisstraße 7937 von Wolfegg nach Kißlegg. Kurz nach dem Ortsteil Wiggenreute stürzt er mit seinem Motorrad und bleibt auf der Straße liegen.

Unfall zwischen Wolfegg und Kißlegg

In der Gegenrichtung ist gerade ein Autofahrer unterwegs. Als er den gestürzten Jungen sieht, hält er auf der Höhe der Unfallstelle an. Er bietet ihm seine Hilfe an, berichtet später die Polizei.

Währenddessen will eine Frau mit ihrem Wagen vorbeifahren. Sie überfährt dabei jedoch den 16-Jährigen, der am Boden liegt – „aufgrund des mit eingeschaltetem Fernlicht an der Unfallstelle stehenden Fahrzeugs“ , heißt es im Polizeibericht.

Motorradfahrer stirbt im Kreis Ravensburg

Der Junge erleidet dabei schwerste Verletzungen. Er stirbt den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Auf Nachfrage von SWR3 sagt ein Sprecher der Polizei Ravensburg am Tag danach, bisher stehe das Fernlicht nicht als Ursache für den Unfall fest. Es sei lediglich von der 63-jährigen Fahrerin als Erklärung angegeben worden.

„Wenn ich geblendet werde und nichts mehr sehe, dann halte ich an. Das ist eigentlich das Problem: Warum ist sie zugefahren?“

Diese und andere offene Fragen, wie beispielsweise die der Fahrtgeschwindigkeit der Frau, solle nun ein unfallanalytisches Gutachten klären, sagt er.