Rund 10.000 Menschen sollen es schon auf den 8848,86 Meter hohen Mount Everest geschafft haben. Allerdings gibt es immer mehr Schummler. Nepal hat jetzt harte Strafen gegen solche Bergsteiger verhängt. Sie dürfen mehrere Jahre lang keine Berge mehr in dem Land besteigen.

Wie wird überprüft, wer tatsächlich auf dem Mount Everest war und wer nicht?

Oben in der sogenannten Todeszone steht natürlich kein Behördenmitarbeiter vom Ministerium für Tourismus in Nepal und macht auf einer Liste ein Häkchen. Bergsteiger müssen stattdessen als Beweis für ihren Aufstieg ein Ganzkörperfoto von sich machen und zwar mit unbedecktem Gesicht – also ohne Sonnenbrille und Sauerstoffmaske. Außerdem muss ein Gruppenleiter den Aufstieg zertifizieren. Da die aber meistens gar nicht mit hoch auf den Gipfel steigen, verlassen sich die Behörden in den meisten Fällen auf das, was der Bergsteiger selbst oder dessen Sherpa-Bergführer sagt.

Ein Gipfelbild kann heute leicht gefakt werden

Die deutsche Bergsteigerin Billi Bierling war selbst schon auf dem Mount Everest. Sie leitet die Organisation Himalayan Database. In dieser Chronik sind alle Expeditionen seit 1905 aufgelistet. Sie weiß, wie man Fake-Fotos erkennen kann.

Wenn die Sauerstoffmaske auf dem Foto keinen Schlauch dran hat – dann gehen bei uns die Alarmglocken an. Bergsteigerin Billi Bierling

Dennoch glaubt sie, dass Betrüger am Berg bislang Einzelfälle sind. Denn obwohl es jedes Jahr mehr Menschen werden, die auf den Mount Everest wollen und dafür immer mehr Geld ausgeben – am Ende würden sie sich nur selbst betrügen.

Die meisten Leute sind schon ehrlich und die, die nicht ehrlich sind (…) müssen mit diesem Schwindel selber leben. Bergsteigerin Billi Bierling