Die Kleinstadt Mühlheim an der Donau hat am Wochenende eine Inzidenz von über 900 gemeldet. Der Grund für die hohe Infektionsrate: eine Wandergruppe.

Die Leute haben sich nicht an die Coronaregeln gehalten und sich angesteckt, so der Mühlheimer Bürgermeister Jörg Kaltenbach (CDU). Denn alle Corona-Neuinfektionen stünden im Zusammenhang mit einem Ereignis Mitte Januar. Damals waren vierzehn Männer und Frauen zu einem Wanderausflug aufgebrochen. Anschließend haben sie sich noch in einer privaten Hütte getroffen.

Corona-Lage in Mühlheim entspannt sich langsam

Mittlerweile habe sich die Lage zwar wieder entspannt. Die Inzidenz liegt nun bei rund 500. Das müsse aber hart bestraft werden, so Bürgermeister Kaltenbach. Auch der Landrat des Kreises Tuttlingen, Stefan Bär, ist empört. In einer Ansprache auf der Facebook-Seite des Landkreises sagte er, die Wanderer hätten egoistisch und rücksichtslos gehandelt.

Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Die Polizei Konstanz ermittelt wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Es drohen harte Strafen.