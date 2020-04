Das Coronavirus sorgt dafür, dass Menschen auf der ganzen Welt ihren Alltag anders gestalten müssen als sonst. Auch Kinder. Was müssen Eltern in diesen Zeiten beachten?

Muss ich mein Kind in die Schule schicken?

Am Montag, den 4. Mai, beginnt der Unterricht für Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen diesen oder des nächsten Jahres an den meisten Orten. Unterrichtet wird unter anderem in kleinen Gruppen mit Abstand, um eine Ansteckung zu verhindern. Was aber, wenn Kinder eine Erkrankung haben und deshalb zur sogenannten Risikogruppe gehören: Müssen auch sie am Unterricht teilnehmen?

In diesen Fällen muss das Kind nicht zur Schule ...

Das Kultusministerium hat entschieden: Hat ein Kind Asthma oder eine andere Vorerkrankung, bei der ein schwerer Verlauf von COVID-19 zu erwarten ist, muss es nicht zur Schule gehen. Hier können die Eltern selbst entscheiden. Wenn die Eltern oder Geschwister eine Vorerkrankung haben, ist das genauso. Auch hier entscheiden die Eltern: Geht mein Kind zum Unterricht oder nicht?

... in diesem Fall schon

Die reine Angst vor einer Ansteckung reicht allerdings nicht, um das Kind zu Hause zu behalten. Wer also nicht krank ist oder wessen Familienmitglieder aus dem eigenen Haushalt nicht zur Risikogruppe gehören, muss zum Unterricht. Die Schulen sind aber verpflichtet, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Heißt: Tische müssen so angeordnet werden, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird – Pausen finden versetzt statt, sodass sich Schüler*innen nur wenig begegnen.

Ist Mundschutz für Kinder bedenklich?

Unterdessen macht ein Gerücht seine Runde: „Mundschutzmasken könnten schädlich für Kinder sein“, heißt es zum Beispiel in einem Kettenbrief, der derzeit bei Whatsapp umgeht. Der Kinderarzt Christian Neumann hat SWR3 auf Anfrage gesagt, es sei momentan noch schwierig, überhaupt eine Art von Empfehlung zu sogenannten Alltagsmasken zu geben, weil es derzeit noch so gut wie keine Studien und Daten dazu gebe. Bei selbstgenähten Masken aus ungeeignetem Material gebe es auch sicherlich die Möglichkeit, dass das Kind hinter der Maske weniger Sauerstoff bekommt oder sich darunter zu viel Kohlenstoffdioxid ansammelt als ohne.

Allerdings gab Neumann auch Entwarnung: Speziell Kinder würden eine solche Maske sicher nicht tragen, wenn sie merken, dass sie sich damit unwohl fühlen, so Neumann weiter. Worauf Eltern – besonders von Kindern unter einem Jahr – dennoch achten sollten, erklärt der Kinderarzt im Audio.